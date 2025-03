Nos vamos de ruta con el Volkswagen Passat híbrido enchufable: eficiencia y confort por bandera

Noelia Soage Domingo, 9 de marzo 2025, 08:00 Comenta Compartir

Más de 50 años de historia avalan los adjetivos de habitable y capaz bajo el nombre de Passat. Volkswagen ha creado, y adaptado con los años y los avances, un familiar (ahora más que nunca con su única carrocería Variant) que ahora se muestra con una parrilla muy deportiva, un logotipo iluminado o un techo solar panorámico en el exterior; y mucha tecnología y conectividad en el interior.

Sigue siendo clásico, pero esto no significa antiguo. De hecho, hace girar más cabezas de lo que parece. Y es que el nuevo Passat mantiene la esencia que siempre le ha caracterizado con un confort de marcha excepcional, calidad de rodadura y una habitabilidad de bandera, ahora junto a una mayor presencia, elegancia y un motor híbrido enchufable que ofrece hasta 133 kilómetros de autonomía eléctrica gracias a un motor eléctrico de 116 CV y una batería de 19,7 kWh de capacidad útil. El consumo no es el de un diésel si no utilizas el motor eléctrico, pero tampoco superas los 6 l/100 km; nada mal para una motorización de gasolina de 150 CV que tiene que empujar más de 1.800 kilos que pesa este familiar.

Por la contra, sí se pueden hacer cerca de 100 kilómetros «en eléctrico». Si su uso es a bajas velocidades y por ciudad logra un consumo mínimo de entre 0,4 y 1 l/100 km. Así, es fácil ver en el contador que si tienes que recorrer 200 kilómetros, por ejemplo, el modelo los haga aportando solo 160. Y en cargar solamente tardará dos horas y media a 11 kW, tiempo que se reduce a 26 minutos si optamos por un «poste» de 50 kW.

Empezamos nuestro viaje a bordo de este familiar camino a Vigo, la ciudad más famosa del mundo en estos momentos, me atrevería a decir, por sus luces de Navidad. Pero es mucho más que esto. Aunque no se debe dejar pasar la oportunidad de parar y disfrutar del barrio marinero de Bouzas y sentarse en una taberna popular, el Monte O Castro, con un castillo y las mejores vistas de la ciudad, el casco antiguo y la Alameda. Puntualizar que se puede aparcar casi en cualquier lugar de la ciudad. Y, a pesar de medir cerca de 5 metros de largo, el Passat es muy fácil de maniobrar y aparcar, algo a lo que también ayudan sus múltiples asistentes a la conducción.

También debes disfrutar de una mañana paseando o una tarde relajada al sol en su playa, Samil. Pero, ¿dónde meto tantos «bártulos» para tantos planes? El maletero del Passat es casi ilimitado. Porque si ya de por sí contamos con unos increíbles 510 litros de capacidad con apertura eléctrica y un fácil acceso; alcanzas los 1.780 si abates los asientos traseros. Desde luego, no tienes que dejar nada atrás en los viajes largos. Sin olvidar sus cinco amplias plazas (para rodillas y cabeza) con unos asientos realmente envolventes.

Ampliar Volkswagen Passat híbrido enchufable P.F.

Continuamos nuestra ruta hasta nuestro segundo punto, hasta alcanzar el otro extremo de la Ría de Vigo: Cabo Silleiro, muy cerca de la histórica villa de Bayona, punto que no debemos dejar de visitar. En sus proximidades, además del entorno natural, podemos encontrar los restos del faro antiguo, el nuevo, diversos miradores y las ruinas del antiguo cuartel militar.

Si tengo que poner una pega a este familiar durante el viaje y, sobre todo, los trayectos cortos entre puntos, es la falta de comandos físicos, para poder acceder de manera intuitiva a funciones muy necesarias durante un viaje como la calefacción o el volumen de la música. Eso sí, la pantalla de 15 pulgadas, a la que puedes conectar el teléfono móvil, facilita mucho la visión y el manejo de otras funciones como la navegación.

Seguimos, y otra parada obligatoria muy cerca es Nigrán. En este punto es donde decenas de playas y arquitectura se mezclan. No dejes de visitar el Templo Votivo del Mar o su Puente Románico, además de acercarte a uno de sus múltiples Pazos, de tradición gallega.

Finalizamos nuestro trayecto en La Guardia, un pueblo marinero que fue creciendo entorno al puerto pesquero. Por lo tanto, no puedes dejar de recorrer el puerto y el casco antiguo. Pero un imprescindible aquí es el Monte de Santa Tecla, uno de los enclaves turísticos más importante de Galicia por sus valores arqueológicos, religiosos y paisajísticos. Desde aquí también se accede a un mirador en que el Océano Atlántico parecerá incluso diminuto, hacia la desembocadura del río Miño.