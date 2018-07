Tres modelos de Hyundai, protagonistas en Hollywood Veloster, Kona y Santa Fe realizan persecuciones, derrapes y maniobras de evasión Viernes, 27 julio 2018, 16:39

Tres modelos de Hyundai son protagonistas en la película Ant-Man and the Wasp, de Marvel Studios. Los aficionados de Marvel's Ant-Man conocerán el rendimiento de los Veloster, Kona y la nueva generación del Santa Fe, que juegan un papel en el famoso cómic de Marvel.

Los automóviles están muy relacionados con los personajes clave de la película, lo que aumenta la notoriedad de Hyundai. El más destacado de los tres modelos en la nueva película Ant-Man es el Veloster, decorado al más puro estilo americano con los escapes laterales cromados, una pintura muy llamativa, llantas de aleación específicas y diversos apéndices aerodinámicos.

La franquicia Marvel and Ant-Man sirve como plataforma para otorgar una visibilidad global. Lanzado en 2015, Ant-Man logró una taquilla mundial de más de 440 millones de euros. La nueva película Ant-Man and the Wasp ya se está estrenando en países como Francia, Alemania y España. En el Reino Unido, llega a los cines el 3 de agosto, mientras que en Italia las proyecciones comenzarán el 14 de agosto.