Toca revisar el coche La batería es lo que más hay que cuidar en caso de no utilizar el vehículo

Martes, 12 de mayo 2020, 17:26 Comenta Compartir

Según el comparador de seguros acierto.com, es recomendable una revisión del coche tras semanas de muy poca utilización. De hecho, muchos talleres lo único que cambian en los últimos días es la batería. Pero la progresiva vuelta a la normalidad, hace necesario revisar algunos puntos vitales del vehículo.

La falta de uso puede generar o acentuar problemas en algunos órganos como los neumáticos, la batería o en componentes con gomas. Ante la duda, lo más recomendable es una puesta a punto o un correcto mantenimiento para reducir el riesgo de sufrir una avería o un accidente en carretera.

Por desgracia, y de acuerdo con los informes del comparador, el mantenimiento continúa siendo una de las asignaturas pendientes de los españoles. Solo dos de cada cinco conductores no realizan las revisiones estipuladas por el fabricante, una parte ignora de cuándo debe pasarla y uno de cada cuatro no prepara el vehículo ni siquiera antes de un viaje largo.

La investigación señala que las razones que argumentan los conductores son la falta de tiempo (más del 26%), un 19% dice que los precios son elevados y el resto alega otras razones. A esta falta de mantenimiento hay que sumarle el creciente envejecimiento del parque automovilístico español, cuya edad media se encuentra en los 12,4 años.

La batería es la responsable del 40% de las asistencias en carretera. Si no se quita un borne, es aconsejable arrancar el coche cada cierto tiempo y si no se va a circular dejar el motor al ralentí durante unos diez minutos y así de paso nos aseguramos que las piezas recobran su movimiento habitual y se distribuyen correctamente los líquidos.

En los neumáticos, y si no tenemos indicador de la presión en la instrumentación, es poco menos que obligatorio comprobar la presión; además, se verá el dibujo y que no haya ningún desgaste irregular. Y es que el estudio afirma que cerca del 60% de los conductores no cambia sus neumáticos a tiempo, más del 46% lo hace después de recorrer más de 50.000 kilómetros y el 11,7% tras superar los 65.000. Circular con los neumáticos en mal estado incrementa el riesgo de sufrir un reventón.

No descuidar el buen funcionamiento de las luces, revisar el estado de las escobillas, el líquido del limpiaparabrisas y que el refrigerante, líquido de frenos y aceite estén a un nivel adecuado.

En el taller nos aconsejará sobre el estado de los amortiguadores y los frenos o si es necesario cambiar los filtros o la correa de distribución.