Nuevo Hyundai Inster, un eléctrico urbano con el que atreverse a viajar

N. Soage Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

¿Puede un coche de menos de 4 metros ser tu compañero perfecto del día a día y también acompañarte en viajes largos? La respuesta es sí, pero tiene nombre y apellidos. Se llama Hyundai Inster y, concretamente, en 3,82 metros de largo hay mucho espacio para tí y 3 acompañantes, incluso para las piernas o para una sillita de retención infantil, bastante equipaje y un equipamiento de primer nivel.

También mucha autonomía. ¡Y es eléctrico! Pero a eso voy, que no tendrás que tener miedo porque homologa autonomía líder en su categoría de hasta 518 km en ciudad, pero que, a altas velocidades, se acerca notablemente a los 400. De hecho, aunque parezca difícil, hemos conseguido hacer un viaje de 800 en él. Simplemente tienes que ser consciente de salir con la carga completa, parar a mitad de viaje para llegar a destino; y viceversa. Lo único es que no será lo más económico, porque al pagar supercargadores, la tarifa sube; pero en casa y en destino, lo mejor es tirar de ahí.

En detalle, tiene carga rápida. Con una capacidad para cargar 100 km en 12 minutos y hasta el 80% de la batería en 30 minutos, por lo que tus cargas durarán el tiempo que tardas en tomar un café y consultar tus mensajes, por ejemplo.

Ampliar Hyundai Inster P.F.

Asimismo, alimenta o carga cualquier dispositivo eléctrico mediante la función de Carga Bidireccional (V2L). El convertidor se conecta al puerto de carga exterior o la toma interior, que cuentan con hasta 3,6 kW de potencia. ¿Un secador? ¿Tu portátil? ¿El dron de grabar? Todo es posible.

Tampoco tienes que preocuparte de que no se desenvuelva con soltura. El Inster pasa de 0 a 100 km/h en solo 10,6 segundos, y al circular en calles estrechas y aparcar espacios reducidos, podrás disfrutar de la refrescante maniobrabilidad de este coche urbano inteligente. Y son 150 km/h de velocidad máxima en un coche compacto y versátil.

Ampliar Hyundai Inster P.F.

Tengo que resaltar que gracias al suelo plano de la plataforma eléctrica, los asientos abatibles y el diseño SUV con techos altos, este pequeño SUV de Hyundai cuenta con un espacio interior asombroso único en un coche urbano, y se adapta a ti. Todos los asientos son abatibles para que puedas descansar o llevar objetos grandes contigo. Así, los asientos traseros pueden deslizarse hasta 16 cm para ampliar la capacidad del maletero de 238 a 351 litros.

Además de ser práctico para cargar objetos largos, el asiento plegable del pasajero delantero es perfecto para utilizarlo como escritorio de oficina móvil para tu ordenador portátil cuando lo necesites. Con todo, estamos ante la posibilidad de ampliar la capacidad de carga a 1.059 litros. ¿Qué locura, verdad?

Ampliar Hyundai Inster P.F.

Sin olvidar su equipamiento porque incluye llave inteligente con botón de arranque y detector de proximidad, cargador inalámbrico de móvil, sensor de aparcamiento delantero y trasero, asientos delanteros calefactables y llantas de aleación de 15 pulgadas.

Ampliar Hyundai Inster P.F.

Aunque para llamativo su diseño, porque no es nada aburrido. La personalidad del Hyundai Inster brilla a través de sus luces diurnas LED redondeadas y sus intermitentes de diseño píxel. El escultural cubrecárter destaca junto a un parachoques negro con un diseño único, también por sus robustos pasos de rueda revestidos, y las luces combinadas LED traseras con diseño de píxeles paramétricos dan un toque futurista a este modelo. Los reflectores circulares resaltan los intermitentes LED rectangulares, mientras que el cubrecárter plateado añade un toque deportivo. ¿Se le puede pedir más a un producto redondo?