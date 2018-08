El Green Monster de Opel, en acción El legendario coche de carreras participa en el Rømø Motor Festival Viernes, 31 agosto 2018, 20:28

Con un cubicaje de 12,3 litros y una potencia de 260 CV, Opel presentó en 1914 el llamado Monstruo Verde, el vehículo más colosal en la historia de la compañía. Este legendario automóvil vuelva a la acción por primera vez después de un largo letargo y lo hace en el Rømø Motor Festival, que se celebra en la costa danesa del Mar del Norte.

Se trata de revivir la tradición de las antiguas carreras de 1920 en la playa. Está previsto una participación de más de 100 automóviles y motocicletas de la primera mitad del siglo XX y la asistencia de unos 15.000 espectadores en este tercer año del Festival del Motor. El Monstruo Verde de Opel Classic va a ser uno de los vehículos más destacados del festival de este año.

Opel ya participó en 1920 con este especial vehículo en las carreras de la playa en la isla danesa de Fanø. Como se hacía entonces, las pruebas se realizan recorriendo un octavo de milla (205 metros). El lugar es perfecto para recuperar un trozo de la historia de la competición sobre una superficie amplia y plana de arena casi tan dura como una piedra y un ambiente que revive los «dorados años 20» con su ropa y accesorios.

Por la enorme altura del motor, los muelles de las válvulas sobresalen a través de 16 agujeros en el capó.

El Green Monster de Opel ya utilizaba una tecnología avanzada con cuatro válvulas por cilindro, árbol de levas en cabeza y eje de transmisión vertical. Debido a la enorme altura del motor, los muelles de las válvulas sobresalen a través de 16 agujeros en el capó. Los pistones funcionan dentro de las cámaras de combustión a una velocidad lineal de 24 metros por segundo, equivalentes a 86 km/h. El coche alcanza velocidades de hasta 230 km/h, y en la década de 1920, incluso dejó atrás al poseedor del récord absoluto de velocidad Malcolm Campbell.

El Rømø Motor Festival es una gran atracción, no solo por las carreras de coches y motos sino por el festival de música con bandas como The Greyhounds, JC Hawkins & His Model, A Playboys y Marv & the Yunques, Wild Wax Combo, Rockin 'Bones y Paul Ansell.