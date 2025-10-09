La gama Iveco Crossway consigue su quinto título de «Autobús sostenible del año»

Canal Motor Jueves, 9 de octubre 2025, 08:40 Comenta Compartir

Tras ganar el premio «Sustainable Bus of the Year» en los años 2018, 2020, 2023 y 2024 en la categoría de vehículos interurbanos, IVECO BUS continúa su trayectoria con el CROSSWAY ELEC, coronado como «Autobús Sostenible 2026».

Este vehículo 100% eléctrico, presentado a finales de 2024 dentro de la gama CROSSWAY, completa la oferta de soluciones de cero emisiones del fabricante para acompañar la transición energética.

El jurado del «Sustainable Bus Award», compuesto por periodistas de 10 países europeos (Italia, Francia, Alemania, Finlandia, Eslovenia, Reino Unido, Hungría, Rumanía, Polonia y España), valoró especialmente los principios de desarrollo sostenible adoptados por el fabricante, tanto en el diseño como en la producción, para ofrecer una solución de transporte interurbano sostenible y sin emisiones.

Además del diseño modular del vehículo y su almacenamiento de energía flexible —que mantiene la capacidad de pasajeros y el espacio para equipaje—, también se destacaron criterios como el bajo nivel de ruido, la reciclabilidad de los componentes y los compromisos medioambientales del sitio de Vysoké Mýto.

«Recibir el premio 'Sustainable Bus of the Year 2026' con nuestro CROSSWAY ELEC es un gran motivo de orgullo. Este quinto reconocimiento para nuestra gama CROSSWAY, líder indiscutible en su segmento, pone de relieve nuestra capacidad de innovar y anticiparnos a la evolución del transporte colectivo. También refleja nuestro compromiso constante con una movilidad más sostenible y descarbonizada»,comentó Claudio Passerini, Presidente de la Unidad de Negocio de Buses de Iveco Group, durante la ceremonia de entrega en Busworld, Bruselas (Bélgica).

Como líder en movilidad sostenible, IVECO BUS ha ampliado su gama de soluciones para ayudar a los operadores de transporte a reducir su huella de carbono. El CROSSWAY ELEC, la segunda versión eléctrica de la emblemática gama CROSSWAY, ha sido diseñado para descarbonizar el transporte escolar e interurbano. Disponible en las clases II y III, complementa al CROSSWAY Low Entry ELEC, formando así una gama completa de soluciones eléctricas que cubre tanto las misiones urbanas como periurbanas.

El CROSSWAY ELEC destaca por su flexibilidad y modularidad en la elección de baterías, ofreciendo una autonomía adaptable tanto para trayectos cortos como para recorridos más largos de hasta 500 km, manteniendo la capacidad de pasajeros y equipaje.

