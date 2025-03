Mucho por poco

Manu Cortés Sábado, 29 de marzo 2025, 07:27 Comenta Compartir

Combinando unas dimensiones compactas con una gran maniobrabilidad, tecnología inteligente de vanguardia en el habitáculo y un amplio equipamiento de serie, el ATTO 2 es uno de los vehículos 100% eléctrico urbano más adecuados para quienes no quieren renunciar al acabado y equipamiento de un coche de un segmento superior. El ATTO 2 Active Urban Edition está disponible con un precio de venta al público de 28.780 euros con las campañas de la marca ya descontadas y el ATTO 2 Boost Urban Edition, por 30.280 euros con las campañas. Estas versiones Urban Edition están limitadas a 1.200 unidades.

El BYD ATTO 2 combina los inconfundibles rasgos de diseño de un SUV con unas dimensiones compactas. Con una longitud de 4,31 m, una anchura de 1,83 m y una altura de 1,67 m, es 145 mm más corto y 45 mm más estrecho que su hermano mayor ATTO 3, pero sus proporciones son generosas en comparación con la mayoría de los SUV del segmento B. Su distancia entre ejes de 2,62 metros, relativamente larga para su tamaño exterior, permite ofrecer una habitabilidad superior a la de muchos de sus competidores. La nueva plataforma 3.0 de BYD ha permitido diseñar un ATTO 2 con un buen comportamiento dinámico en el entorno urbano, y capaz de acomodar cinco ocupantes y su equipaje. Además, el reducido radio de giro de 5,25 metros, le permite maniobrar con facilidad en el tráfico urbano. Por otro lado, ofrece un maletero con una capacidad de 400 litros.

En el interior, el ATTO 2 combina materiales de calidad con un generoso espacio y avanzada tecnología. El habitáculo cuenta con superficies acolchadas y asideros integrados en las puertas delanteras y traseras, así como en la consola central inferior. En todas las versiones los asientos delanteros son ajustables eléctricamente y el más alto de los dos niveles de acabado iniciales añade la función de calefacción, tanto para los asientos delanteros como para el volante. El selector de marchas tiene un sofisticado aspecto de diamante tallado, mientras que la zona que lo rodea incorpora botones para algunas funciones clave como el desempañado del parabrisas, junto con el mando del volumen para el sistema de sonido y un selector para los distintos modos de conducción del coche: Eco, Normal, Sport y Snow, que se centran en la eficiencia y la seguridad en condiciones de baja adherencia.

Ampliar

El habitáculo del ATTO 2 destaca por su techo panorámico de cristal, incluido de serie en todas las versiones, que incorpora una cortinilla de accionamiento eléctrico. Todas las versiones del ATTO 2 incorporan una instrumentación digital de 22,3 cm de diámetro, mientras que la pantalla del sistema de información y entretenimiento es de 25,6 cm en las versiones Active Urban Edition y de 32,5 cm, con el acabado Boost. Independientemente de la pantalla, el software de BYD es compatible con aplicaciones como Spotify, YouTube, Zoom y Amazon Music. También es capaz de recibir actualizaciones inalámbricas Over The Air. El sistema incluye conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, y los pasajeros pueden mantener sus dispositivos cargados, con puertos USB tipo C de 60 W y tipo A de 7,5 W en la parte delantera, y otras dos tomas USB en la parte trasera. La versión Boost del ATTO 2 también cuenta con una base de carga inalámbrica de 15 W en la consola central.

El nuevo ATTO 2 incorpora la una batería con una capacidad de 45,1 kWh y, por primera vez en un modelo de este segmento, BYD emplea la arquitectura Cell to Body, que integra completamente la batería en el chasis del vehículo, con la cubierta superior actuando como suelo del habitáculo. La batería Blade Battery utiliza fosfato de hierro y litio como material catódico para obtener mayores niveles de seguridad y durabilidad en comparación con las baterías de iones de litio convencionales. El ATTO 2 cuenta con un motor eléctrico situado en el eje delantero que ofrece una potencia de 130 kW (177 caballos) y 290 newton-metro de par-motor, lo que permite acelerar de 0 a 100 km/h en poco menos de 8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h. La batería de 45,1 kWh de capacidad ofrece una autonomía en el ciclo combinado ciudad-carretera de 312 km, y de 463 km en uso urbano.

Ampliar

La batería puede cargarse con corriente continua en cargadores rápidos a una potencia de hasta 65 kW, elevando su nivel del 10% al 80% de su capacidad en 37 minutos, y del 30% al 80% en 28 minutos. Se incluye de serie un cargador trifásico de corriente alterna de 11 kW, que permite cargar la batería completamente vacía hasta el 100% de su capacidad en cinco horas y media. A finales de este año, a las actuales versiones se unirá la versión Comfort, que incorpora un motor más potente y una batería más grande, con una autonomía en ciclo combinado de aproximadamente 420 km y un precio de 37.500 euros.

El nuevo ATTO 2 ofrece una completa gama de sistemas de asistencia a la conducción, como el de monitorización del conductor, el control de crucero adaptativo inteligente, el sistema de información y control de los límites de velocidad, el asistente de mantenimiento y cambio de carril, el sistema de detección de vehículos en el ángulo muerto, avisador de apertura de puertas, sistema de reconocimiento de señales de tráfico, frenado automático de emergencia, control de tracción, control de descenso de pendientes, aviso de colisión frontal y trasera y el aviso de tráfico transversal trasero con asistencia de frenado automático.

Ficha Técnica BYD ATTO 2 Active Urban Motor: Eléctrico Capacidad batería: 45,1 kWh Potencia: 130 caballos Par-motor: 290 newton-metro Tracción: Delantera 0-100 km/h: 7,9 segundos Velocidad: 160 km/h Autonomía eléctrica: 312 kilómetros Medidas: Largo: 4,31 m. Alto: 1,67 m. Ancho: 1,83 m Precio: Desde 28.780 euros

Temas

Tráfico

Motor