Porsche lanza su modelo de serie más potente de todos los tiempos, y es eléctrico

Porsche entra en una nueva era, dejando atrás la deportividad con olor a gasolina, para comenzar a sorprender con el nuevo Cayenne totalmente eléctrico. Tanto que este modelo, con dos versiones, la básica y el Turbo, acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, de 0 a 200 km/h en 7,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 260 km/h. Este elevado rendimiento es posible gracias a un sistema de propulsión de nuevo desarrollo que entrega hasta 1.156 CV y hasta 1.500 Nm de par cuando se activa el Launch Control. Además, la variante Turbo cuenta con un sistema de refrigeración directa por aceite para el motor eléctrico del eje trasero, que garantiza una alta potencia continua y una gran eficiencia. Se trata de una innovación procedente del mundo de la competición. En el modo de conducción normal, se dispone de hasta 857 CV. Mediante la función Push-to-Pass2, se pueden activar 176 CV adicionales durante 10 segundos con solo pulsar un botón.

El Cayenne Electric, versión de acceso a la gama, rinde 408 CV en funcionamiento normal y 442 CV y 835 Nm de par con el Launch Control. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 230 km/h. Esta variante también ofrece unas cifras de recuperación de energía muy altas, alcanzando niveles de Fórmula E, con hasta 600 kW de potencia regenerativa. En la conducción diaria, alrededor del 97 % de todas las operaciones de frenado pueden ser gestionadas únicamente por los motores eléctricos. Los frenos mecánicos de fricción rara vez tienen que intervenir. Para el Cayenne Turbo, también está disponible opcionalmente el sistema de frenado Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

El Cayenne Electric debe gran parte de su versatilidad al chasis. La suspensión neumática adaptativa con Porsche Active Suspension Management (PASM) es de serie en ambas versiones. El Turbo también cuenta con el diferencial trasero de deslizamiento limitado Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Los dos Cayenne pueden equiparse con dirección en el eje posterior, que tiene capacidad para girar las ruedas hasta cinco grados. El Porsche Active Ride también está disponible en la versión más alta de la gama. Este sistema de suspensión activa, ya conocido en las berlinas deportivas de Porsche y ahora incorporado en el Cayenne, compensa casi por completo los movimientos de la carrocería y garantiza una estabilidad, una dinámica y un confort excepcionales.

El corazón del Cayenne 100 % eléctrico es la batería de alto voltaje de 113 kWh de nuevo desarrollo, que se beneficia de una refrigeración por ambos lados para una gestión térmica óptima. El resultado es una autonomía combinada en el ciclo WLTP de hasta 642 km para el Cayenne Electric y de hasta 623 km para el Turbo. Gracias a su tecnología de 800 voltios, el Cayenne se carga en corriente continua (CC) con una capacidad de hasta 390 kW y en condiciones específicas incluso hasta 400 kW4. Esto permite que el estado de carga de la batería pueda pasar del 10 al 80 % en menos de 16 minutos y que se pueda añadir energía para una autonomía de 325 km (Cayenne) o 315 km (Cayenne Turbo) en 10 minutos. Conseguir un rendimiento de carga estable fue uno de los objetivos principales durante el desarrollo del nuevo Cayenne.

Ampliar Cayenne Electric P.F.

El Cayenne Electric también es el primer Porsche que admite opcionalmente la carga inductiva de hasta 11 kW. Todo lo que requiere la carga inalámbrica de Porsche es que el usuario aparque sobre una placa en el suelo. El proceso de carga se inicia entonces automáticamente.

En el ámbito del diseño, el nuevo Cayenne es inconfundiblemente Porsche e inconfundiblemente Cayenne. Entre los aspectos más destacados se encuentra el capó bajo con unos faros Matrix LED finos que resaltan la anchura del vehículo y agrupan todas las funciones de iluminación en un solo módulo. Los pasos de rueda de líneas marcadas también son muy típicos de otros diseños de Porsche, al igual que la conocida flyline, la icónica línea del techo ligeramente inclinada.

La vista lateral se caracteriza por las puertas sin marco y un llamativo pliegue en su superficie. Los estribos tienen un diseño claramente tridimensional y están pintados en gris Volcanic metalizado y, en el Cayenne Turbo, en negro brillante. El concepto bitono subraya las proporciones deportivas del coche, mientras los embellecedores de los pasos de rueda enfatizan su carácter todoterreno. Los llamativos detalles de la parte trasera, como la banda luminosa con su distintivo aspecto 3D y sus gráficos animados, así como la inscripción Porsche iluminada, realzan el moderno lenguaje de diseño. El Cayenne Turbo cuenta con numerosos elementos de contraste en el exclusivo color Turbonita. Entre ellos se encuentran los escudos Porsche, la parte frontal de las llantas de aleación y los embellecedores de las ventanillas laterales. Pequeños detalles en Turbonita destacan la banda luminosa y la inscripción Porsche.

Para los clientes que demandan mayor robustez y un mejor ángulo de ataque a la hora de conducir fuera del asfalto, el paquete Off-Road es la respuesta. Su sección delantera con geometría modificada ayuda a circular con seguridad por caminos de tierra irregulares, ascensos o descensos especialmente empinados y otros terrenos difíciles.

El Cayenne Electric es 55 milímetros más largo que el modelo con motor de combustión. El nuevo SUV mide 4.985 mm de largo, 1.980 mm de ancho y 1.674 mm de alto. La diferencia es mayor en la distancia entre ejes (3.023 mm), donde un aumento de casi 13 cm se traduce en más espacio para las piernas en la parte trasera y más comodidad que nunca para los pasajeros de esta segunda fila. El sistema de asientos posteriores ofrece regulación eléctrica de serie, así como opciones de ajuste flexibles, desde una posición más cómoda hasta una posición de carga. El maletero tiene una capacidad de entre 781 y 1.588 litros, que se suman a los 90 litros del compartimento delantero. La utilidad del nuevo modelo también se ve reforzada por su capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas, dependiendo del equipamiento.

Nunca antes un Cayenne había sido personalizable de forma tan completa e individual como el nuevo modelo totalmente eléctrico. Los clientes pueden elegir entre trece colores de serie, nueve diseños de llantas de 20 a 22 pulgadas, doce combinaciones de interior y hasta cinco paquetes de equipamiento para el habitáculo y otros cinco paquetes de detalles decorativos. Gracias a Porsche Exclusive Manufaktur, Paint to Sample y Sonderwunsch, los clientes también pueden personalizar el Cayenne según sus gustos, eligiendo entre una gran variedad de opciones que les permiten incluso llegar a crear un modelo completamente único.

Ampliar Cayenne Electric P.F.

En el ámbito de la digitalización, el Cayenne Electric lleva la experiencia de conducción a un nuevo nivel. En el centro del recién desarrollado Porsche Driver Experience se sitúa la pantalla Flow Display, un elegante panel OLED curvado que se integra a la perfección en la consola central y permite una clara separación entre las áreas de visualización y control. Se complementa con un cuadro de instrumentos totalmente digital con tecnología OLED de 14,25 pulgadas y una pantalla opcional para el acompañante de 14,9 pulgadas. El resultado es la mayor superficie de visualización vista hasta la fecha en un Porsche. Por primera vez en el Cayenne también está disponible un head-up display con tecnología de realidad aumentada, con un tamaño efectivo de pantalla de 87 pulgadas, que muestra información a una distancia de 10 metros por delante del vehículo.