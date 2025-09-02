El Jaecoo 5 llega con versiones gasolina, híbrida y eléctrica, desde 19.990 euros

Patxi Fernández Martes, 2 de septiembre 2025, 14:01 Comenta Compartir

La marca china Jaecoo amplía su oferta de modelos en España con el Jaecoo 5, un nuevo SUV compacto que se lanza en España con un precio de acceso de 19.990 euros para su versión de gasolina. Este precio, que ya incluye los descuentos de la marca, lo sitúa como una de las propuestas más destacadas del segmento.

La gama se ofrecerá en versiones de gasolina, híbrida y eléctrica, permitiendo a los clientes elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades. El precio de partida para la versión de gasolina es de 27.500 euros, mientras que la híbrida se sitúa en 30.000 euros y la eléctrica en 35.500 euros.

Una de las grandes ventajas de esta oferta es la reducida diferencia de precio de solo 2.500 euros entre la versión de gasolina y la híbrida, lo que facilita el acceso a una mecánica más eficiente con etiqueta ECO.

Las primeras entregas de las versiones de gasolina y eléctrica se realizarán en octubre, seguidas de la híbrida a finales de año.

Con unas dimensiones de 4.380 mm de longitud, el JAECOO 5 combina un diseño exterior moderno y estilizado con un interior espacioso y funcional. El habitáculo destaca por una gran luminosidad gracias a un techo solar panorámico de 1,45 m² y un ambiente tecnológico con una pantalla táctil vertical de 13,2 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 8,88 pulgadas.

Ampliar Jaecoo 5 F. P.

Además, el modelo se presenta como el primer SUV 'pet-friendly' del mercado, con características como tapicerías antibacterianas y un sistema de climatización diseñado para retener el pelo de las mascotas. También incluye detalles pensados para las familias, como el modo Karaoke con un micrófono opcional.

Ampliar Jaecoo 5 F. P.

En el apartado técnico, la versión de gasolina cuenta con un motor 1.6 TGDI de 145 CV, mientras que la variante híbrida ofrece una potencia combinada de 224 CV. La versión eléctrica promete una autonomía de más de 400 kilómetros.

En seguridad, el Jaecoo 5 está equipado con una carrocería de alta rigidez, suspensiones independientes y hasta 19 sistemas de asistencia a la conducción, garantizando un alto nivel de protección. Tras más de 2 millones de kilómetros de pruebas, el modelo busca posicionarse como una de las alternativas más fiables y competitivas del segmento.

Temas

Gasolina

Motor