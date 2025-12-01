El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Cupra Raval ya rueda camuflado F. P.

Cupra Raval, el coche eléctrico con alma deportiva hecho en España

Canal Motor

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:11

Comenta

El futuro eléctrico de CUPRA ya tiene nombre y ambición. La marca ha presentado el Raval en su fase de preserie, un adelanto del que será su próximo gran lanzamiento, un coche urbano 100% eléctrico dispuesto a romper los límites de la ciudad.

Su llegada está marcada para 2026 y su producción se realizará en Martorell, marcando el inicio del ambicioso proyecto Electric Urban Car Family del Grupo Volkswagen.

Con aunos 4 metros de longitud, el Raval está diseñado para ser más que un simple coche de ciudad. Si bien se encuadra en el segmento urbano, CUPRA lo ha concebido para ofrecer una polivalencia total.

Gracias a la plataforma dedicada (MEB+), ofrece un habitáculo espacioso y un maletero amplio para su tamaño. Aunque la homologación oficial está pendiente, la marca promete una autonomía elevada que permitirá afrontar sin problemas viajes por carretera y trayectos largos, convirtiéndolo en el vehículo principal de la casa. El diseño mantiene el lenguaje de formas llamativo y transgresor característico, buscando diferenciarlo claramente de la oferta actual de eléctricos compactos.

Bajo la piel, el Raval emplea la plataforma MEB+ del Grupo Volkswagen. Sin embargo, introduce una novedad clave en esta arquitectura: utilizará tracción delantera.

CUPRA asegura que la puesta a punto del chasis está orientada a ofrecer una experiencia de conducción dinámica y centrada en el conductor, acercándose más a un compacto deportivo que a un urbano convencional. Se busca un comportamiento ágil que honre la filosofía de la marca, aunque los datos de potencia y batería aún están por revelarse.

El Raval es un modelo estratégico por partida doble. Es el primer urbano 100% eléctrico de la marca, pieza clave para acercar su enfoque deportivo a un público más amplio. Markus Haupt, CEO de CUPRA, lo define como «un coche que dejará huella en la próxima era de la movilidad eléctrica». Su fabricación en Martorell, junto al futuro Volkswagen ID.Polo, refuerza la posición de la planta española como uno de los centros de referencia del grupo para la movilidad eléctrica de batería.

La producción del Raval comenzará en los próximos meses, con el objetivo claro de democratizar la movilidad eléctrica en el segmento urbano a partir de 2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  4. 4

    Cuatro evacuados por el incendio del antiguo matadero de Zorroza
  5. 5

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  6. 6

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  7. 7 Muere un jugador de baloncesto tras un recibir un codazo en la cabeza en pleno partido
  8. 8

    Ayuso: «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra»
  9. 9 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  10. 10

    Decenas de robos en coches con el método del proyectil, el mechero y las gomas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cupra Raval, el coche eléctrico con alma deportiva hecho en España

Cupra Raval, el coche eléctrico con alma deportiva hecho en España