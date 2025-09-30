El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alpine A390 F. P.

A-390: el espíritu Alpine en formato sport fastback llega a España

Canal Motor

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:08

El nuevo Alpine A390, la última incorporación al «Dream Garage» de la marca, ha elegido el Atelier Alpine de Barcelona para su primera presentación en territorio español.

Este sport fastback de cinco plazas y hasta 470 CV estará expuesto para el público hasta el próximo 10 de octubre, pocos días antes de que se abran los pedidos.

Ubicado en el corazón de la ciudad condal, el Atelier Alpine se convierte así en el escenario perfecto para este lanzamiento. Fue el primer Atelier inaugurado a nivel mundial y se ha consolidado como un punto de encuentro para los amantes de la competición, el diseño y la innovación. Ahora, acoge al A390, un vehículo que promete redefinir el espíritu de la icónica línea A110 con una mayor versatilidad.

La llegada del A390 al Atelier Alpine de Barcelona marca el inicio de una nueva etapa para la marca en España. Con su mezcla de estilo, rendimiento y funcionalidad, este modelo busca conquistar a un público que valora tanto la deportividad como la versatilidad.

Tras el lanzamiento del A290, un «hot-hatch» urbano y 100% eléctrico, el A390 llega con una clara declaración de intenciones. Este sport fastback de cinco plazas combina la esencia de la marca —ligereza, precisión y emoción— con una tecnología vanguardista. Con un perfil aerodinámico, líneas tensas y una firma luminosa distintiva, el A390 reinterpreta los códigos clásicos de Alpine en clave contemporánea, destacando su frontal afilado y una zaga musculosa.

Alpine A390 F. P.

El interior está diseñado para el conductor. Su cabina envolvente cuenta con una instrumentación digital de 12.3 pulgadas y una pantalla de infoentretenimiento de 12 pulgadas, orientada para un uso intuitivo. Los asientos, personalizables según la versión, están pensados para ofrecer confort en largos trayectos y una sujeción óptima en la conducción deportiva.

Prestaciones

Equipado con tres motores eléctricos, este modelo desarrolla hasta 470 CV (400 CV en la versión GT) y cuenta con tracción integral, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 3.9 segundos (4.8 segundos en la versión GT). La entrega de par es instantánea y el conductor puede ajustar el comportamiento dinámico del coche a través de tres modos de conducción: Normal, Sport o Track.

En cuanto a la autonomía, su batería de 89 kWh permite recorrer hasta 555 km con una sola carga. Gracias a un desarrollo optimizado y a su sistema de gestión inteligente, el A390 ofrece una excelente potencia de carga. Puede recuperar el 15% al 80% de su carga en menos de 25 minutos, lo que equivale a dos horas de conducción en autopista.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  4. 4

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  5. 5

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  6. 6 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  7. 7 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  8. 8

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  9. 9

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  10. 10

    Euskadi amenaza al Ministerio de Sanidad con romper relaciones si no atiende sus demandas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo A-390: el espíritu Alpine en formato sport fastback llega a España

A-390: el espíritu Alpine en formato sport fastback llega a España