The Factory Bike Fest 2025, la nueva meca de las customizaciones en España

Tras su gran acogida en la pasada edición, regresa The Factory Fest, un evento dedicado al exclusivo mundo de las customizaciones que se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de mayo en Calella, en la provincia de Barcelona. A pesar de su corta trayectoria, está camino de convertirse en el festival de referencia del sector pues, más allá de ser simplemente una reunión de entusiastas de las motos, es una experiencia que destaca por ofrecer un programa muy cuidado con múltiples actividades, la presencia de las principales marcas, concursos de alto nivel con la participación de algunos de los customizadores más influyentes del momento y, en definitiva, todo tipo de entretenimientos para el disfrute de los apasionados de las dos ruedas.

«The Factory Bike Fest no es solo una exhibición de motocicletas; es un homenaje a la pasión por las dos ruedas, la creatividad y el estilo de vida que rodea al mundo de las motocicletas» explica Josep Carretero, uno de los organizadores del evento.

La ubicación, una fábrica con más de 100 años de historia, proporciona un telón de fondo único al que acudirán las principales marcas del mundo del motor y donde los constructores más destacados del panorama nacional e internacional presentarán sus creaciones. Desde motocicletas y modificaciones únicas, la mejor música rock en directo, una zona de ocio con marcas de autor con mucho estilo, zona de merchandising y una sección gastronómica. Los asistentes tendrán la oportunidad de admirar la innovación y la destreza artesanal, así como la exclusividad de marcas oficiales del sector que acudirán con sus novedades y ediciones limitadas.

Ampliar

Esta edición prepara un Custom Bike Show, un concurso de motocicletas modificadas, con más de 6.000€ en premios repartidos en 6 categorías, 3 premios especiales y el 'The Best of Show', premio que obtendrá la bolsa más alta y el primer anillo de campeón de la historia de The Factory Bike Fest. El jurado que evaluará las motos que compiten estará formado por tres grandes personalidades: Onno Wieringa, fotógrafo oficial de AMD World Championship; Francesco Mattioli, jurado de AMD World Championship y certificado por IMBA estadounidense; y Ola Stenegärd, actual diseñador de las motocicletas Indian.

También habrá espacio para la diversión y para dar gas. De la mano de la organización, se celebrarán competiciones de Dirt Track para los amantes del mítico óvalo off-road. Estas carreras se retransmitirán en directo y contarán con la colaboración y supervisión de Diirt Track Catalá, adscrita a la Federación Catalana de Dirt track. El «Sunday of Thunder» o Domingo de Truenos será una bajada de autos locos con dos categorías, una competición de velocidad que ganará el auto más rápido en hacer el recorrido y una competición de originalidad, en la que se premiará el mejor diseño y performance. La última de las novedades para esta nueva edición es la exhibición de trial que se situará en la Plaza Conrad Prat.