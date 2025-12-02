Probamos el nuevo QJ Motor Fort 125N, un superdotado y habilidoso maxiscooter GT

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Martes, 2 de diciembre 2025, 15:30 Comenta Compartir

En sólo tres años, QJ Motor ha pasado de cero a 26. En 2023, aparecía en el mercado español esta marca china con fuertes promesas de crecimiento y, a las puertas de 2026, ya está comercializando dos docenas de vehículos que abarcan las categorías Adventure, Custom, Street y Scooter. En el pasado Salón Internacional de la moto de Milán EICMA 2025, la exposición más relevante del sector en el mundo, el stand de QJ aparcaba 60 modelos, muchos de los cuales ya se comercializan en los concesionarios europeos y muchos otros que están por llegar.

El viejo continente, tal y como confiesan los propios responsables de la marca del Grupo Geely, es actualmente su objetivo principal y estratégico, y están poniendo cada vez más esfuerzos y medios en desarrollar vehículos adaptados a los gustos europeos. España es el país que mejores resultados está logrando para QJ, de la mano de su importador oficial, la compañía barcelonesa Grupo Motos Bordoy, que cerrará 2025 con más de 7.000 unidades vendidas.

«En China acaban de inaugurar una nueva fábrica ultra moderna e inteligente, con más de 6.000 empleados y capacidad para producir un millón de unidades anualmente -explica Josep Ferro, gerente de QJ Motor en España- y se sitúan como una de las mejores tres plantas de todo el país, una señal del gran impulso que quieren tomar a nivel global».

Esta hoja de ruta cuenta con un nuevo capítulo, tras el lanzamiento en el mercado español de un nuevo escúter, el Fort 125N, que se convierte en el séptimo de la marca, quinto en la cilindrada de 125 cc. Entra de lleno en el segmento de los maxiscooter GT y destaca, como ya viene siendo habitual en otros modelos de la casa, por su extraordinario despliegue tecnológico y completo equipamiento, en combinación -para más admiración- con uno de los precios más competitivos de toda la categoría: 3.999 euros, que incluyen 6 años de garantía oficial y seguro gratis el primer año (además, en promoción hasta el 31 de diciembre de 2025, ofrece matrícula gratuita).

Esta configuración de vehículo es muy apreciado por aquellos conductores con el carné A1 o B de coche con tres años de antigüedad que necesiten afrontar cada día no sólo desplazamientos urbanos, sino también otros algo más alejados, que requieran entrar en vías interurbanas o autovías de mayor velocidad. Los maxiscooter GT, con sus anchas carrocerías, sus pantallas parabrisas elevadas y sus amplios asientos generan un mayor confort que otros escúteres de estilo urbano, más estrechos y livianos. Pero al mismo tiempo, incluyen soluciones adaptadas al día a día en la ciudad, como una generosa capacidad de carga.

En el caso del Fort 125N, cumple perfectamente con el patrón, pero adquiere una personalidad propia, pues la marca china lo ha provisto de una serie de elementos tecnológicos y unas características específicas que lo convierten en una interesante alternativa en su segmento.

Ampliar QJ Motor Fort 125N

En primer lugar, su equipamiento de serie es prácticamente el más extenso de su categoría. Y es que dispone de una instrumentación con pantalla TFT multifunción de 7 pulgadas con conectividad mirroring y visiones diurna y nocturna, de excepcional visibilidad. También de la cómoda smart key, la llave de proximidad que permite arrancar el vehículo sin necesidad de sacarla del bolsillo. Ofrece además conexiones USB, una estándar y otra tipo C, para poder recargar el dispositivo móvil durante el viaje. Por supuesto, no falta una iluminación totalmente led, incluidos los intermitentes integrados en la carrocería, ambas manetas regulables o retrovisores plegables para facilitar el aparcamiento o el tránsito entre coches. Incluye también una parrilla portabultos trasera para la instalación de un top case (es compatible, por ejemplo, con toda la gama SHAD).

Los dos gadgets que más llaman la atención, pues no es habitual encontrarlos en su segmento, y que en el Fort 125N vienen de serie son, por un lado, la pantalla regulable eléctricamente, de forma muy cómoda mediante un pulsador en la piña izquierda del manillar, y que permite subir o bajar su altura para encontrar la protección necesaria en función de las condiciones externas. Por el otro, el sensor de presión de neumáticos (TPMS), una funcionalidad más propia de motocicletas de alta gama, y que permite visualizar en el dashboard los niveles.

Ampliar QJ Motor Fort 125N

En cuanto a la capacidad de carga, uno de los principales argumentos de los maxiscooters, el QJ cumple con lo esperado. Bajo el asiento, el hueco permite alojar en su interior dos cascos integrales (incluidas las tallas XL). Este cofre ofrece además luz de cortesía y dos cómodos separadores que permiten generar compartimentos para llevarlo todo más ordenado, y también ofrece un pequeño espacio en su interior para guardar, por ejemplo, herramientas. Además, el Fort cuenta con una guantera en el lado izquierdo para pequeños objetos, donde se alojan las tomas de carga (su tapa no dispone de cierre centralizado).

El motor del Fort 125N, el mismo que el MTX 125 de la casa, es un monocilíndrico SOHC de 4 válvulas, con refrigeración líquida e inyección electrónica. Sus cifras de potencia son las máximas permitidas en las motocicletas de 125 cc, es decir, casi 15 CV, alcanzados en este caso a 8.500 rpm. El par máximo es de 12 Nm a 8.250 rpm, situándose también entre los más potentes de su segmento. Su motor también incorpora sistema Start&Stop, permitiendo así una reducción del consumo. Su depósito de gasolina tiene una capacidad de casi 12 litros que, junto a un consumo homologado de 2,6 litros a los 100 km, permite ofrece una generosa autonomía.

Ampliar QJ Motor Fort 125N

Una vez más, QJ Motor no se ha conformado con equipar a su nuevo modelo con un propulsor al uso, y, aquí encontramos una de las señas de identidad del vehículo más sorprendentes: cuenta con una innovadora tecnología Mild Hybrid o sistema de hibridación suave. Se trata de una ayuda al motor de combustión gracias a un cambio de polaridad del alternador que actúa por lo tanto como un «motor auxiliar». El alternador actuaría como un generador para recargar la batería, proporcionando un impulso adicional cuando se requiere más potencia.

En la parte ciclo, el nuevo modelo equipa una horquilla telescópica en la parte delantera con un recorrido de 100 mm y un basculante con doble amortiguador (regulable en precarga) para la rueda trasera. El sistema de frenos usa discos de 256 mm delante y 240 mm detrás con ABS de doble canal de serie. Además, incorpora control de tracción (TCS), con posibilidad de desconexión. Las medidas de los neumáticos son de 15 pulgadas delante (120/70) y 14 detrás (140/70).

Ampliar QJ Motor Fort 125N

LO PROBAMOS EN MÁLAGA

Hace escasos días, tuvimos la oportunidad de ponernos a los mandos del nuevo Fort 125N, en una ruta que arrancaba en el centro de la ciudad de Málaga y nos llevaría por carreteras de montaña en el interior de la provincia, hasta completar unos 100 km de variado recorrido.

A nivel de diseño, el nuevo QJ desprende a primera vista un estilo algo más «europeizado» que el resto de la gama de escúteres de la marca. Su carrocería exhibe unas líneas más suaves y elegantes, casi como si fueran trazadas por algún diseñador italiano, pues el frontal me recuerda claramente a una deportiva roja muy aclamada. Tan sólo me sobran los acabados cromados de los deflectores laterales. El nivel de acabados y materiales es, en general, bastante bueno. Se percibe una moto robusta, maciza y de terminaciones correctas. Los plásticos están disponibles en los colores negro, gris o rojo.

Ampliar QJ Motor Fort 125N

Dentro de los maxiscooters GT 125, cuyos referentes desde hace años son el Honda Forza y el Yamaha Xmax, el Fort se distingue por unas dimensiones algo más compactas. Es algo más estrecho, corto y ligero que sus competidores. Su peso en orden de marcha es de 160 kg. Esto define una personalidad algo más orientada a la ciudad, pues en marcha se nota un vehículo más ágil en los cambios de dirección y manejable para circular en el tráfico urbano. Su altura de asiento es de 780 mm, de las más bajas, y las plataformas son estrechas, permitiendo un arco de pierna algo cerrado, y esto facilita en el Fort 125N apoyar los pies con seguridad en el asfalto. El asiento es amplio y cómodo y el habitáculo permite, incluso a conductores de talla alta, acomodarse sin problemas. En este aspecto, es cierto que no ofrece tanta espaciosidad como sus rivales, y lo notamos sobre todo en las plataformas para los pies.

Ampliar QJ Motor Fort 125N

Considero que el Fort 125N alcanza un buen equilibrio entre adaptabilidad al uso en ciudad y confort en carretera. No es un GT de los más grandes, pero ofrece una protección aerodinámica y una comodidad en marcha más que suficiente para los tramos interurbanos a los que va dirigido. En cambio, su desenvoltura en pasos estrechos y zonas urbanas es ideal para tratarse de un maxiscooter.

En marcha, el motor apuntala esta vocación y tiene un funcionamiento suave y comprometido. Muestra su mejor rendimiento en los primeros metros y la zona media, con aceleraciones progresivas que le imprimen ritmo. La innovadora tecnología híbrida que incorpora esta mecánica deja sentir levemente una especie de empujón en los primeros metros. Sería como un pequeño extra de potencia (entre 0,3 y 0,6 CV) en las arrancadas y aceleraciones. Funciona como máximo 8 segundos, o cuando el motor supera las 7.500 rpm o cuando hay una bajada de tensión de la batería a 11,5 V.

Ampliar QJ Motor Fort 125N

No es un sistema que, en la práctica, suponga un cambio relevante en las prestaciones del vehículo, pero sí una declaración de intenciones de la marca de su capacidad para comenzar a desarrollar tecnologías modernas que, seguramente en un futuro, veamos más evolucionadas. En la zona alta del cuentavueltas el propulsor desfallece ligeramente, y es capaz de alcanzar unos 105 km/h de velocidad punta, algo justo en su categoría.

También nos gustó su estabilidad. Tanto en línea recta como en todo tipo de curvas el vehículo es aplomado y se comporta con mucha ligereza y agilidad. El radio de giro es amplio y permite, a pesar de tratarse de un vehículo de grandes dimensiones, moverse con maniobrabilidad en la ciudad. Las suspensiones reaccionan con mayor precisión en las trazadas, y las llantas de 15 y 14'' ayudan a que esa inclinación sea más estable. Otro sobresaliente se lleva su sistema de frenada, con muy buen mordiente y tacto, a pesar de que lo pusimos en compromiso en algunos momentos, con una conducción más deportiva de lo que le toca. Se comportó siempre con garantías.

En definitiva, el Fort 125N de QJ Motor es un auténtico GT, un vehículo con argumentos de todos los colores tanto para sumergirlo en el atascado tráfico de la ciudad -es un maxi pero de líneas algo compactas- como para arrancarse a realizar tramos más alejados del entorno urbano sin el menor problema de confort, protección aerodinámica y estabilidad. La casa china, que continúa su evolución tecnológica iniciada hace unos años, dispone de un producto de gran atractivo comercial, tanto por su precio como por su equipamiento y soluciones tecnológicas.