El precio medio de la moto de ocasión sube un 3% en 2025

El precio medio de oferta de la moto de ocasión cerró el primer semestre del año con un crecimiento del 3,1%, hasta situarse en los 6.832 euros de media, según se desprende del barómetro de motos.net y ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Dos Ruedas.

En el acumulado hasta junio se han vendido 373.109 unidades, lo que significa un aumento del +5,6%. De ellas, 248.835 fueron de ocasión, frente a un total de 123.948 nuevas. Es decir, que por cada moto nueva vendida se vendieron dos motos de ocasión.

Cinco comunidades autónomas rebasan la barrera de los 7.000 euros de media: Andalucía (7.083 euros), Canarias (7.692 euros), Murcia (7.179 euros) y País Vasco (7.344 euros) y Valencia (7.354 €).

El mayor crecimiento interanual ha sido en la Comunidad Valenciana: +7,81% lo que ha significado alcanzar el precio medio de oferta más alto de España a cierre semestral. En el otro lado de la balanza, los precios han caído con más intensidad en Baleares (-11,05%) , en Asturias (-3,78%) y en La Rioja (-3,08%).

En cuanto al precio medio de oferta por antigüedad de las motos, se observa que la franja de edad que más se ha encarecido en el semestre ha sido la que comprende entre los 11 y 15 años de antigüedad, y lo ha hecho un 5,5%, situando aquí el precio en los 5.150 €. Las motos con una antigüedad de 4 y 5 años, las que menos han incrementado el precio, un 1,6% hasta los 7.375 € de media.

Señalar que las motos eléctricas de ocasión sí han visto un descenso en el precio medio puesto que han cerrado el semestre con 4.612 € lo que significa un 4% menos que hace un año.

Según datos de ANESDOR, la motocicleta, es la preferida: en los seis primeros meses del año se han vendido un total de 322.444 unidades, un 7,2% más que en el mismo periodo de 2024. Le siguen los ciclomotores, con un total de 43.231 unidades en el acumulado del semestre, pero con un descenso en ventas interanual del -2,8%. En el caso de los triciclos y cuatriciclos, la caída es de casi el 7%, con un total de 7.434 unidades.

En palabras de José María Riaño, secretario general de ANESDOR, «estas cifras de crecimiento en lo que a la demanda de la moto se refiere son buenas aporta la moto (descongestión de tráfico, menos emisiones…). Ahora bien, el parque de motos en nuestro país tiene una antigüedad de 17,9 años, y que las motos más vendidas de segunda mano continúen siendo las de más de 10 años, implica que sean motos que no cuentan con los avances tecnológicos en materia de seguridad y sostenibilidad con la que cuentan las mo tos nuevas. El fundamental para tener motos más seguras en nuestras carreteras».

En los seis primeros meses se han vendido 209.564 motocicletas de ocasión, lo que supone un crecimiento interanual del 7,5%. En cuanto a los ciclomotores de segunda mano, han sido 37.479 unidades, lo que supone una caída del -3,2%. Los triciclos y los cuatriciclos, también caen un -3,6% en la comparativa interanual, aunque representan una pequeña parte del pastel de las motos de ocasión: 1.797 unidades.

Durante el primer semestre del año, las motocicletas con menos de un año de antigüedad han sido las que más han crecido en volumen de ventas, con un aumento del 52,8 % respecto al mismo periodo de 2024. Les siguen las motos de 9 y 10 años, que también registran un incremento notable del 21,4 % cada una. La única franja de edad que muestra un ligero descenso es la de 7 años, con una caída del -1,15 %.

Pese al repunte de las motos más jóvenes, el 47 % del mercado sigue dominado por vehículos de 10 años o más, mientras que las motos de entre 0 y 5 años apenas suponen el 37,5 %, lo que confirma el envejecimiento del parque de ocasión en España.

Las 5 marcas más vendidas hasta junio de 2025

1. Honda (37.933 unidades vendidas, un +6,1%)

2. Yamaha (33.705 unidades vendidas, un 8,2%)

3. BMW (18.017 unidades vendidas, un +6,1%)

4. Suzuki (14.514 unidades vendidas, un -2,3%)

5. Piaggio (14.387 unidades, un -9,4%)