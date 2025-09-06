Nuevo Letbe Island 125: un scooter compacto de suelo plano y elevado equipamiento por menos de 3.000 €

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Sábado, 6 de septiembre 2025, 11:00 Comenta Compartir

Wellta Motors, importador exclusivo de LETBE, amplía su gama de scooters con la llegada de la nueva LETBE Island 125 ABS. Fabricada por Haojin, uno de los gigantes asiáticos del sector con más de un millón de unidades producidas al año, la Island aterriza en Europa con un precio de lanzamiento de 2.890€, incluyendo seguro gratuito y baúl de 35 litros.

Pensado tanto para ciudad como para trayectos interurbanos, el nuevo Island 125 ABS destaca por su completo equipamiento al que no le falta de nada, y una excelente relación calidad-precio.

Equipa pantalla a color de 7 pulgadas, iluminación full LED, y sistema keyless con alarma antirrobo integrada. El usuario también encontrará a su disposición un alto nivel de ayudas electrónicas, más propias de modelos de alta gama, tales como sistema Start&Stop para reducir consumo, sensor presión neumáticos (TPS), control de tracción (TCS) desconectable y sensor de caída con apagado automático del motor.

Bajo el asiento tiene espacio para guardar un casco jet, pero dispone también de guanteras y ganchos portaobjetos que aumentan la capacidad de carga. La marca incluye con la oferta de lanzamiento un baúl de regalo de 35 litros forrado de tela. No falta un puerto USB para cargar dispositivos móviles. La carrocería está disponible en cinco colores; negro zafiro, negro mate, blanco zenith, gris antracita, y gris londres.

Ampliar Nuevo Letbe Island 125 letbe press

Equipa un motor monocilíndrico de 125cc, 4 válvulas y refrigeración líquida, con una potencia de 13,2 CV a 8.250 rpm que le permite alcanzar velocidades de hasta 115 km/h. Incorpora una ECU firmada por Bosch. Su depósito de gasolina es de 9 litros y su consumo medio según la marca tan sólo de 2,3 L/100 km.

En la parte ciclo incorpora amortiguadores traseros con piggyback, y neumáticos de 14» delante (110/70) y 13» detrás (130/70). Todo el sistema de frenado está firmado por la marca «Nissin», con ABS Bosch de doble canal.

Ignacio Rodríguez del Castillo, CEO y Co-Fundador de Wellta Motors, comenta: «Estamos muy ilusionados con la excelente acogida que están teniendo los modelos Letbe. En apenas tres meses hemos logrado consolidar una red de más de 50 puntos de venta, lo que demuestra el interés y la confianza que despierta la marca. El lanzamiento de la Island 125 marca un paso importante en nuestra hoja de ruta: ofrecer con un alto nivel de prestaciones y tecnología, diseño y fiabilidad a un precio competitivo. Y esto es solo el principio. Antes de final de año llegarán hasta ocho nuevos modelos, con el objetivo de posicionar a LETBE como una de las marcas de referencia en el mercado europeo de dos ruedas. Estamos convencidos de que la combinación de producto, red de distribución y servicio postventa nos permitirá consolidarnos como un actor clave en la nueva movilidad urbana en Europa».