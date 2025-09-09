El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo
Nueva Kove 800X Rally kove press

Nueva Kove 800X Rally: Una ligera trail media con altas prestaciones off-road

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:00

Kove pretende poner patas arriba el segmento de las trails de media-alta cilindrada con su nueva 800X Rally, una versión aún más radical y enfocada al off-road que la 800X Pro, pues incorpora suspensiones de largo recorrido y componentes ultraligeros, logrando una relación peso-potencia líder en su segmento.

Siguiendo el enfoque de la marca de «Focus on performance», se ha trabajado en aligerar la moto con componentes de alta calidad, y en crear un chasis con más capacidades off-road.

En el apartado mecánico, se mantiene el motor bicilíndrico en paralelo de 799 cc, DOHC de 8 válvulas y refrigeración líquida. Ofrece una potencia máxima de 94,5 CV y un par máximo de 79 Nm a 7.500 rpm. Dispone de modos de conducción: Sport, para conseguir la máxima respuesta mecánica, y ECO, para optimizar la eficiencia.

Su chasis integrado de doble viga en acero de alta resistencia cuenta ahora con subchasis trasero desmontable de aluminio, y una distancia al suelo aumentada hasta los 293 mm. Su depósito de combustible de 19 litros ha sido instalado en una posición baja para favorecer un reparto de pesos idóneo. Se ha eliminado el transportín y las estriberas traseras.

En el apartado de suspensiones, cuenta con una horquilla invertida Yuan de 49 mm con un recorrido de 270 mm y un monoamortiguador de la misma marca en la parte trasera con un recorrido de 240 mm, ambos ajustables en precarga, extensión y compresión.

La altura del asiento queda a 895 mm del suelo, mientras que el manillar ancho con tijas de aluminio mecanizadas y las estriberas con pads de goma desmontables ofrecen una postura adaptada a la práctica del off-road, tanto en conducción sentada como de pie.

Nueva Kove 800X Rally kove press

Los frenos también se han adaptado al enfoque off-road, contando ahora con un disco delantero lobulado de 310 mm con pinza Taisko de dos pistones. En la parte trasera, cuenta con un disco trasero de 240 mm con pinza de un pistón del mismo fabricante. Dispone de sistema de ABS desconectable en tres modos, que permitirá al piloto contar con esta ayuda en ambas ruedas, solo en la rueda delantera, o desconectarlo por completo.

Y cuenta con llantas de radios y neumáticos con cámara en dimensiones 90/90 – R21 en la rueda delantera y 140/80 – R18 en la trasera.

Todo este trabajo de aligeramiento permite alcanzar un peso de solo 157 kg en vacío y 176 kg en orden de marcha (14 kg menos que la Pro), lo que la convierte en la más ligera y con la mejor relación peso-potencia dentro del segmento de las Trail de media-alta cilindrada.

Equipa dashboard TFT de 7» con conectividad opcional, toma de carga con doble puerto USB/USB-C y sistema de iluminación Full LED. Y cuenta con elementos aventureros como las defensas laterales, el cubrecárter de aluminio o el guardabarros delantero en posición elevada.

La Kove 800X Rally ya está disponible en los Concesionarios Oficiales de la marca con la decoración específica en Azul Kove y con un competitivo precio de 10.699 €.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  3. 3

    El agradecimiento de Maialen a un conductor de Bizkaibus: «Tenía miedo y él me tranquilizó»
  4. 4

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  5. 5

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  6. 6

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  7. 7 La mejor vaca de España es de Sopuerta
  8. 8

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en una playa cerca de Santillana del Mar
  9. 9 Brasas en el centro de Algorta
  10. 10

    El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nueva Kove 800X Rally: Una ligera trail media con altas prestaciones off-road

Nueva Kove 800X Rally: Una ligera trail media con altas prestaciones off-road