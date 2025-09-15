El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nueva Benda Napoleon Bob 250 benda press

Nueva Benda Napoleon Bob 250, esencia bobber en clave moderna y accesible

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:00

En el corazón de esta motocicleta se encuentra un motor bicilíndrico en V de 249 cc, capaz de entregar 25,5 CV a 9.000 rpm y un par máximo de 25 Nm a 5.500 rpm, acompañado de una transmisión de 6 velocidades con embrague antirrebote, que asegura cambios suaves y un comportamiento dinámico en cualquier situación.

El diseño de la Napoleon Bob 250 mantiene la fidelidad al estilo bobber con elementos como el asiento flotante bajo, el depósito compacto, los neumáticos sobredimensionados, delante 130/80 -18 y trasero 160/70-18, con una estética musculosa que subraya su presencia en la carretera.

La combinación de un faro LED frontal, mandos minimalistas y un cuadro digital con estilo analógico aporta un toque moderno y funcional, sin renunciar al carácter clásico.

En términos de confort y seguridad, la moto equipa una horquilla telescópica delantera multi-link con dos amortiguadores auxiliares laterales con un recorrido de 95 mm y doble amortiguador trasero con bieletas ajustable con un recorrido de 38 mm, junto a un basculante de aluminio de doble brazo que mejora la agilidad y reduce peso.

Benda Napoleon Bob 250 benda press

El sistema de frenos con disco delantero de 300 mm y pinza de 4 pistones junto con el trasero de 240 mm y pinza de dos pistones, completan un conjunto equilibrado para un uso urbano o en carretera abierta. Con 182 kg en seco, la Napoleon Bob 250 ofrece una ergonomía cómoda y accesible para todo tipo de motoristas con una altura de asiento de 750mm.

Cada detalle, desde los espejos retrovisores redondos hasta los acabados cromados del motor, ha sido diseñado para reforzar la experiencia de conducción bobber clásica, sin comprometer la tecnología y la fiabilidad actuales. Con este lanzamiento, Benda refuerza su apuesta por el mercado europeo, ofreciendo a los motoristas una moto con fuerte personalidad, alto valor estético y un rendimiento a la altura de su estilo.

Con un precio de 5.250 €, la Napoleon Bob 250 se posiciona como la puerta de entrada al mundo custom de la marca, ofreciendo carácter, estilo y prestaciones en un formato accesible. Ya está disponible en los concesionarios oficiales en colores, verde y plateado.

