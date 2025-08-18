El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Macbor Rockster 125 EVO macbor press

Macbor remoza sus Rockster 125 EVO e incrementa su potencia y seguridad

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:00

Lanzadas en 2017 y renovadas en profundidad en 2023, las Rockster y Rockster Flat de Macbor han destacado desde sus inicios en el mercado español como dos custom accesibles y fiables para amantes del custom con carnet A1 o B de coche con tres años de antigüedad. Ahora la firma catalana presenta una tercera generación de sus icónicos modelos con una serie de upgrades que intentarán afianzarlas como las superventas de la categoría.

El motor recibe un sustancial incremento de potencia. Su monocilíndrico de 125 cc refrigerado por aire y con distribución SOHC ahora llega hasta los 12,2 CV, otorgando un 28 % más de potencia respecto al modelo anterior de 9,5 CV. Además, pasa a tener una culata de 4 válvulas en vez de 2, lo que ayuda a contar con una curva de potencia más llena y optimizada a altas revoluciones. Entrega 9,9 Nm a 8.000 rpm. La transmisión manual es de cinco velocidades.

En cuanto a su parte ciclo, equipan una suspensión delantera con una horquilla telescópica hidráulica de 37 mm en el tren delantero, combinada con un doble amortiguador trasero con depósito de gas separado.

El sistema de frenada se renueva e incorpora ahora ABS de doble canal. El ABS de doble canal mejora la seguridad al actuar de forma independiente en cada rueda. En la parte delantera, cuenta con disco delantero de 267 mm mordido por una pinza flotante de 2 pistones, mientras que el disco trasero mide 240 mm y está accionado por una pinza de un solo pistón.

Macbor Rockster Flat 125 EVO macbor press

Ambas versiones destacan por la fusión en su diseño del clasicismo custom con matices vanguardistas, con detalles como la conjunción entre su depósito y el asiento tipo avispa, su característico manillar tipo «cuerno de vaca» o los amplios reposapiés de plataforma con un pedal de freno trasero de generosas dimensiones. Incorpora también un respaldo trasero tras el asiento del pasajero. La altura del asiento en la zona del conductor es de 730 mm.

En el frontal, luce un faro redondo con luz diurna e iluminación Full LED, y con el dashboard con tecnología LCD enmarcada en un reloj redondo con bisel cromado.

La Flat 125 EVO, de estilo más roadster que la estándar, se distingue por sus gráficas en el depósito, su manillar bajo, el asiento «flat» que luce una línea aún más esbelta con asidero para el pasajero o sus estriberas redondas más deportivas en posición avanzada.

La nueva MACBOR Rockster 125 EVO ya está disponible por 2.499 € en tres opciones de color: negro, rojo, y un original gilver. La versión Flat 125 EVO también está ya disponible por 2.599 € en tres opciones de color: negro, verde y un llamativo amarillo.

