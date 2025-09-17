Así es la Honda WN7, la primera motocicleta eléctrica de la marca del ala

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:00 Comenta Compartir

Honda ni siquiera se ha esperado al salón de la moto de Milán EICMA, que se celebrará el próximo mes de noviembre y en donde habitualmente los fabricantes destapan las principales novedades de la temporada, para desvelar las primeras imágenes oficiales y especificaciones de su motocicleta totalmente eléctrica, que hace unos días rodaba camuflada por carreteras europeas como parte de su proceso de desarrollo.

Tras la llegada de sus scooters eléctricos EM1 e: y CUV e:, ahora la firma japonesa ha anunciado más detalles de su primera motocicleta grande 100% eléctrica, que se comercializará con el nombre de Honda WN7: la «W» se inspira en el concepto de desarrollo de «Be the Wind», la «N» se refiere a «Naked» y el 7 hace referencia a la categoría de potencia.

Mantiene el diseño futurista del concept EV Fun presentado en el EICMA en 2024 y ofrecerá más de 130 km de autonomía. Equipa una batería fija de ion-litio y opciones flexibles para eliminar el estrés de la recarga. Es compatible con la carga rápida CCS2 usada en el mundo de la automoción, lo que significa que es posible pasar del 20 al 80% de la carga en solo 30 minutos, mientras que con cargadores domésticos «wall box» de 6 kVA una carga completa de 0 a 100% se realizará en menos de 3 horas.

Ampliar Honda WN7 honda press

Su peso en orden de marcha es de 217 kg y su tren de potencia basado en un motor de 18kW de refrigeración líquida desarrolla una potencia similar al de una motocicleta con motor de combustión interna de 600cc. En cambio, su par de 100 Nm es comparable al de una moto de 1000cc. Honda también está preparando una versión de 11kW para el carnet A1.

En su equipamiento se incluye una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad RoadSync y menús EV exclusivos, además de iluminación LED delante y detrás. El resto de detalles técnicos y de especificaciones estarán disponibles en el EICMA 2025.

Según afirman en Honda, en la WN7 «se han invertido unos niveles inigualables de experiencia y conocimientos para asegurar que las clásicas cualidades de Honda de equilibrio, estabilidad y pura diversión sean totalmente evidentes» y añaden: «La Honda WN7 ha sido desarrollada para ofrecer nuevas sensaciones de pilotaje en silencio, suave y libre de vibraciones (y emisiones), proporcionando a los motoristas una experiencia emocional muy diferente a la de las motocicletas».