GAURSA presenta en sociedad el nuevo Dacia Bigster

El concesionario GAURSA ha presentado oficialmente el nuevo Dacia Bigster en el Real Club de Tenis de San Sebastián como parte del 'Bigster Tour 2025' de la marca. El nuevo Bigster supone la entrada de Dacia en el segmento de los C‑SUV, buscando ofrecer un vehículo más grande, familiar y robusto.

Ampliar Nuevo Dacia Bigster

En el evento se puso énfasis en su diseño exterior robusto, sus generosas dimensiones (4,57 metros de largo, 1,81 metros de ancho, 1,71 metros de alto), su maletero de hasta 667 litros, un interior enfocado al confort, ergonomía y espacio así como unas motorizaciones variadas, todas con etiqueta ECO: hybrid 155 (Full Hybrid), microhíbridos, versiones con GLP, incluso una opción 4x4.

Ampliar Nuevo Dacia Bigster

El nuevo Bigster cuenta con un equipamiento moderno con ayudas a la conducción, sistemas de asistencia, climatización bizona, techo panorámico y tecnologías de conectividad. En cuanto a consumos y emisiones, ambas facetas están optimizadas gracias a la recuperación de energía, frenada regenerativa y eficiencia en la motorización. Se hizo hincapié también en la adaptabilidad del vehículo para usos mixtos: profesional, familiar y ocio.

En el acto estuvieron presentes Laurent Sengenes, director general de Dacia España, que destacó «que el modelo combina modernidad con sencillez, apuesta por lo esencial y mantiene la filosofía de buen precio»; Markel De Zabaleta Garmendia

Window Person Dacia; Alex Rodriguez, Director General de Grupo Gaursa; Gotzon Rodriguez, Director Comercial Grupo Gaursa; Eneritz Alonso, Directora Marketing de Grupo Gaursa; Mikel Gerrikagoitia, Responsable Ventas Dacia Gipuzkoa; y José Santos, Responsable Empresas Grupo Gaursa.

Ampliar Representantes de Dacia y Gaursa en el acto de presentación del nuevo Bigster.

Dacia insiste en mantener su propuesta de valor: mucho coche con lo esencial, evitando detalles superfluos para ofrecer un producto asequible. Busca que la marca «se haga grande», elevando su oferta hacia segmentos más altos sin perder su identidad de marca funcional, accesible y valiosa. Y siempre manteniendo su compromiso con la sostenibilidad: uso de materiales reciclados, eliminación del cuero y del cromo decorativo, y aumento de eficiencia.

El nuevo Dacia Bigster ya está disponible para que todos aquellos clientes que lo deseen puedan probarlo en cualquiera de los concesionarios GAURSA de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa.