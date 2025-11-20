Los favoritos: así votan los lectores por el Mejor Coche del Año 2026

Canal Motor Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:10 Comenta Compartir

Los coches eléctricos y electrificados compiten en un duro cada a cara por hacer se con el Premio ABC al Mejor coche del año 2026. A través de las ediciones se puede apreciar claramente qué clase de propulsores y siluetas son las que los fabricantes proponen al mercado y, para el premio de 2026, se puede ver que, de los 12 que se presentan, todos cuentan con algún tipo de asistencia eléctrica en la propulsión, y solo dos de ellos no ofrecen una versión cero emisiones.

Esta oferta se nota también entre las preferencias de los lectores, que en los primeros días, tras abrirse el período de votación, han apostado claramente por dos propuestas claramente diferenciadas.

Por el momento se puede comprobar cómo los lectores de ABC.es se decantan por el Dacia Bigster, mientras que los lectores Premium han votado por el modelo eléctrico KIA Ev3.

Desde el jueves 13 de noviembre a las 9:00 horas, ABC ha habilitado el sitio web mejorcoche.abc.es. En esta página, y hasta las 24:00 horas del viernes 5 de diciembre de 2025, están disponibles las bases del Premio ABC al Mejor Coche del Año 2026, la lista de candidatos, las características técnicas de los modelos, la composición del jurado profesional y el sistema de votación para el jurado no profesional (lectores y suscriptores del diario ABC).

Entre los doce candidatos al premio más prestigioso de la automoción en España, el modelo ganador será aquel que obtenga la mayor puntuación tras el proceso de votación, que incluye tanto a un jurado profesional como a los lectores de ABC.

El Jurado se divide en dos grupos: el jurado profesional y el jurado no profesional, este último integrado por suscriptores ABC Premium y usuarios registrados de la web de ABC. La determinación del coche ganador se basará en la combinación de las votaciones de la siguiente manera: el voto del jurado profesional tendrá un peso del 70% sobre el resultado final, mientras que los suscriptores aportarán el 25% y los usuarios registrados el 5%.

El premio más prestigioso de la automoción en España llega a su edición número 54 con doce aspirante, con el patrocinio de Michelin y la colaboración de Brembo.

Entre las tendencias que se pueden apreciar este año destaca la del diseño: no existe ninguna berlina entre los candidatos y 10 de ellos son SUV, la mayor parte de ellos en el segmento más concurrido del mercado, el de los compactos.

Además, 2026 marca la llegada definitiva de un tipo de modelos que se esperaban en el mercado europeo: el de los vehículos eléctricos asequibles –el Renault 5 encarnó el primero de estos el año pasado–. Así, tres de los coches que compiten este año son cero emisiones y tienen un precio por debajo de los 26.000 euros antes de aplicar los incentivos a la compra, poniendo la descarbonización al alcance de una parte considerable de la población.

Aunque ya se habían presentado marcas chinas al concurso, este año se puede apreciar que suponen una cuota mayor, en línea con la realidad del mercado. Así, BYD, el Grupo Chery (Ebro) y Leapmotor llegan a plantar cara a sus rivales europeos.

