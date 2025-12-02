Las matriculaciones de vehículos electrificados se disparan un 103%

Patxi Fernández Martes, 2 de diciembre 2025, 13:40

El mercado de vehículos electrificados (incluyendo 100% eléctricos e híbridos enchufables) ha duplicado sus matriculaciones con una subida del 103,1 por ciento y alcanzando las 24.418 unidades. De este modo el acumulado anual asciende a 228.127 unidades, con un crecimiento del +95,9 por ciento.

El 22,8 por ciento de los turismos matriculados en el mes ya fueron electrificados, destacando los híbridos enchufables (+152,1 por ciento).

A pesar de estos buenos datos de ventas, las asociaciones AEDIVE y GANVAM manifestaron su preocupación por el vencimiento del Plan Moves III el 31 de diciembre, urgiendo al Gobierno a anunciar una prórroga presupuestaria inmediata para atender la creciente demanda y las listas de espera.

En este contexto, confían en que el Plan Auto 2030, próximo a presentarse, incluya medidas ambiciosas para sostener esta evolución positiva del mercado.

Por segmentos, los vehículos 100% eléctricos (BEV) sumaron 11.897 unidades en noviembre, con un crecimiento del 68,6 por ciento, y totalizan 111.499 unidades en el acumulado anual (+76,4 por ciento).

Ampliar Matriculaciones de vehículos electrificados AEDIVE

Por su parte, los vehículos híbridos enchufables (PHEV) registraron un incremento aún mayor, del 152,1 por ciento en el mes, hasta alcanzar las 12.521 unidades, superando las ventas acumuladas de los eléctricos puros, con 116.628 unidades hasta noviembre (+119,2 por ciento).

En el segmento clave de turismos, el 22,8 por ciento de las 94.124 matriculaciones de noviembre se correspondió con un modelo electrificado (puro o enchufable).

Ampliar Marcas y modelos con más matriculaciones en el mes de noviembre GANVAM

Los turismos 100% eléctricos crecieron un 63 por ciento en el mes (9.611 unidades), mientras que en el acumulado anual ya suman 92.789 unidades (+86,5 por ciento).

Otros segmentos con crecimientos notables fueron los ciclomotores eléctricos, que se dispararon un 445 por ciento en noviembre (660 unidades) gracias al canal alquilador, invirtiendo la tendencia en el acumulado (+16,8 por ciento).

Las furgonetas eléctricas también mostraron dinamismo, subiendo un 132,9 por ciento en noviembre (1.013 unidades) y acumulando un aumento del 86 por ciento en el ejercicio.