Lepas, la nueva marca del Grupo Chery, se prepara para llegar al mercado español

Los fabricantes chinos de automoción han seguido una ruta similar a la de su industria de tecnología para desembarcar en los mercados extranjeros: ofrecer productos con características técnicas razonables a precios competitivos.

Esto, en un mundo en el que los importes para comprar un coche no paran de aumentar les ha dado una cuota de mercado considerable rápidamente. En España ya acumulan una penetración del 4% y se han centrado en el segmento de particulares, el más lucrativo para los fabricantes.

Esta rápida expansión, junto con incentivos industriales por parte del Gobierno chino, llevaron a la Comisión Europea a imponer aranceles a los vehículos eléctricos provenientes del país, algo que ha afectado poco a sus intenciones expansionistas.

En España, el Grupo Chery ha llegado con la intención de hacerse un hueco en el mercado generalista. Sus marcas Omoda y Jaecoo fueron las primeras en llegar, pero el consorcio –que es el que más vehículos exporta de China, con 16,3 millones de unidades– ya ha anunciado que tiene más en la recámara.

La próxima en llegar será Lepas –que la compañía afirma que es el acrónimo de 'Leopardo' y 'Pasión'–, una marca que pretenden situar por encima de estas dos anteriores y con un enfoque claramente premium en diseño.

El problema está, en palabras del antiguo consejero delegado del Grupo Renault, Luca de Meo, en que «es muy difícil hacerse un hueco en el mercado premium, necesitas al menos una década de hacerlo muy bien y mantener tu reputación impoluta». Hablaba con conocimiento de causa por su paso por Audi y su gestión de Alpine.

En la industria automotriz, lo que manda es el producto. Este debe de ser excepcional para que los clientes decidan gastarse más de 50.000 euros en un vehículo, especialmente cuando se trata de una marca que acaba de desembarcar en un país.

La propuesta de Lepas es el L8, un SUV de grandes dimensiones que comparte chasis y mecánica con otros modelos de ese tamaño del Grupo Chery, como el Omoda 9 o el Jaecoo 8. Estará disponible en motorizaciones eléctrica y el excelente sistema híbrido enchufable SHS, con una autonomía de más de 1.100 kilómetros.

De momento, la marca no ha dado muchos detalles sobre su llegada a nuestro mercado. Su consejero delegado, Wei Zhong, afirmó que «la presentación española sería dentro de poco», y los primeros envíos a Europa, a partir de Indonesia –seguramente para llegar al Salón del Automóvil de Múnich–, ya han partido.

Aunque el precio de Lepas sigue siendo una incógnita, el último lanzamiento del Grupo Chery, el Omoda 8, tiene un precio de partida de 39.900 euros sin IVA, lo que hace que el importe se acerque más a los 52.000 euros una vez configurado. La nueva marca, por sus intenciones, se posicionará por encima y, probablemente, cobre importes mayores.