El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Complejo industrial de Renault en Brasil F. P.

Geely adquiere una importante participación en la filial brasileña de Renault

Canal Motor

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

El grupo chino Geely ha adquirido el 26,4% en el capital de Renault en Brasil, del que Renault Group sigue siendo el accionista mayoritario. Geely se beneficiará del acceso a los recursos industriales y comerciales de Renault do Brasil para acelerar su implantación en el principal mercado automovilístico de la región.

Desde un punto de vista comercial, Renault do Brasil distribuirá la cartera de vehículos de cero y bajas emisiones de Geely Auto en el país. Este será el caso del SUV eléctrico Geely EX5, que se distribuye en el mercado brasileño a través de puntos de venta exclusivos de la marca operados por la red Renault.

Mediante esta cooperación, Renault Group y Geely consolidan su presencia en Brasil y aceleran el desarrollo de sus respectivas marcas en un mercado clave que, en el primer semestre de 2025, representó más del 40% de los vehículos matriculados en América Latina.

Anteriormente, Grupo Renault y Geely han participado en varios proyectos de cooperación a escala mundial, incluyendo una inversión conjunta en Renault Korea y la creación de Horse Powertrain.

El consejero delegado de Grupo Renault, François Provost, ha celebrado que esta asociación representa «un avance decisivo» en su estrategia internacional.

«Establece una colaboración ágil basada en la excelencia industrial y el liderazgo tecnológico. Una vez más, unir fuerzas nos hará más competitivos, innovadores y con mayor capacidad de respuesta en un mercado automovilístico que cambia rápidamente», ha afirmado.

Por su parte, el presidente de Geely Holding Group, Eric Li, ha resaltado que esta cooperación con Renault en la exploración de nuevos mercados y oportunidades creará «un escenario ganador para ambas partes», en el que tanto Renault como Geely podrán aprovechar los efectos de escala tecnológicos a nivel mundial para ofrecer los mejores productos del mercado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  4. 4

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  5. 5

    Detenidos dos mujeres y un hombre por un apuñalamiento en Bilbao
  6. 6

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  7. 7 Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  8. 8

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»
  9. 9

    El uso de melatonina contra el insomnio y el jet lag podría producir insuficiencia cardiaca
  10. 10

    La plantilla de Petronor rechaza el acuerdo por el cambio de vestuarios y decidirá el juez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Geely adquiere una importante participación en la filial brasileña de Renault

Geely adquiere una importante participación en la filial brasileña de Renault