El mantenimiento que debes seguir con la baliza V16 para evitar una multa grave A partir del 1 de enero, este dispositivo de preseñalización de peligro sustituirá a los triángulos de emergencia

A.M. Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:13 Comenta Compartir

La baliza v16 que será obligatoria como dispositivo de preseñalización de peligro a partir del 1 de enero de 2026 deberá tener un correcto mantenimiento, advierte la DGT. Los titulares de los vehículos tendrán que asegurarse que la baliza funciona y que en caso de accidente envía su posición correctamente al servidor de Tráfico. En caso de error, los responsables podrían enfrentarse a una multa grave de 200 euros.

Según explica la propia DGT en su página web se recomienda a los titulares de los vehículos revisar de forma periódica la baliza v16. Esto fundamentalmente se refiere a la batería o las pilas del producto. La baliza debe tener una autonomía mínima en reposo de 18 meses y con capacidad de emitir señales durante al menos 30 minutos ininterrumpidos.

Por supuesto, las pilas deben cambiarse cada cierto tiempo. Así que, es altamente recomendable guardar un paquete en la guantera del vehículo por si hay que cambiar las pilas.

Otro recordatorio de la DGT es que a pesar de que desaparecen los triángulos de emergencia, el protocolo sigue siendo el mismo. Es aconsejable que una vez activada la baliza, el conductor se baje del vehículo por la parte contraria a la calzada y abandone la vía de forma segura. También deberá llamar a Emergencias para comunicar lo sucedido.