El director de la DGT, Pere Navarro, duda sobre rebajar a los 17 años la edad para conducir El responsable del organismo explica el origen de esta nueva normativa europea

El pasado mes de octubre la Eurocámara aprobó modernizar la regulación europea sobre los permisos de conducir, introduciendo varios cambios. El más importante; que los menores de 17 años que obtengan el carné puedan conducir sin esperar a cumplir la mayoría de edad. Esta norma será aplicable en España y en el resto de la Unión Europea. Eso sí, estos conductores noveles deberán ir acompañados por otro con experiencia, y de al menos 24 años, hasta que cumplan los 18.

La medida se dio a conocer a la ciudadanía hace casi dos años. Fue a comienzos del 2024 cuando el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska anunció que durante ese año se modificaría el reglamento de circulación para adaptar la norma a otros países europeos que ya la tenían en vigor. Pero han pasado casi dos años y aún no hay rastro de esa modificación. La Eurocámara aprobó la medida hace poco más de un mes y ahora le toca a la DGT y al Gobierno mover ficha. Pero el director de Tráfico, Pere Navarro, tiene dudas.

El responsable del organismo apuntó el pasado viernes en el acto de toma de posesión del jefe provincial de Tráfico de Badajoz, José Luis Capilla, que la nueva norma se trata de una directiva europea que es de obligado cumplimiento para los Estados miembro. Eso sí, Navarro matizó que el Gobierno tiene tres años de plazo para trasponerlo a la normativa española. Además subrayó que «es mejor hacerlo bien que hacerlo rápido», por lo que el trámite no será inminente.

Navarro desveló que van a crear un grupo de trabajo, con autoescuelas y expertos, en torno a «la mejor forma y modo de» implementar la nueva norma, de la que no está «seguro». De hecho, el director de la DGT duda de que sea una «gran mejora» para la seguridad y para reducir la siniestralidad.

La norma europea «viene sobre todo de los países nórdicos que no tienen conductores profesionales y también quieren bajar la edad para conducir de camiones y autobuses». En este aspecto, la Eurocámara aprobó que se podrá sacar la licencia para conducir camiones (categoría C) con 18 años y con 21 se podrá obtener la de autobuses (categoría D). No se especificó si tendrán que esperar hasta los 21 años, como hasta ahora, para poder conducir este tipo de vehículos sin restricciones. Pere Navarro, sin embargo, sí fue contundente en este punto: «En este país no lo vamos a hacer».