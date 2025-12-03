¿Cuándo entrará en vigor la nueva tasa de alcoholemia? La DGT responde El proyecto aún está pendiente de su aprobación definitiva en el Congreso

Hace más de un año que el Congreso dio el primer paso para reducir la tasa de alcholemia al volante. Los diputados aprobaron por mayoría simple que el Ministerio de Interior llevase a cabo una modificación en el reglamento de circulación en este punto pero la ley aún continúa en trámites.

Sin fecha para su aprobación definitiva y posterior publicación en el BOE, el director de la DGT, Pere Navarro, instó la semana pasada al Gobierno a acelerar la tramitación de la nueva norma. «Lleva ya muchos meses en el Congreso» y «no hay excusas», apuntó. Con su aprobación, «probablemente podremos evitar algún accidente y algunas lesiones».

«Pedimos, imploramos, por favor, que lo lleven a votación que lo voten ya y que aprueben la medida», aseveró, a la par que matizó que con esta norma se «cierra el círculo de la política de alcohol y conducción». Según el director de Tráfico, esta modificación en la tasa de alcoholemia ha puesto «de acuerdo» al Ayuntamiento de Barcelona, el de Madrid, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), asociaciones de víctimas o asociaciones y entidades de seguridad vial.

La nueva tasa de alcholemia al volante implicaría que todos los conductores, incluidos los noveles y los profesionales, para los que ahora la tasa se encuentra en 0,3 gramos por litro de sangre, tendrían como límite 0,2. También bajaría el límite en aire espirado, que pasaría de 0,25 -0,15 en el caso de los profesionales- a 0,1.

También cambiarán las multas. Quien dé positivo entre 0,1 y 0,25 miligramos por litro aire espirado tendrá una sanción de 200 euros, que se podrá reducir a la mitad si se paga antes de la fecha límite. El resto de sanciones económicas se mantienen igual. 500 euros pronto pago en positivos entre 0,26 y 0,50 mg/l. Y de 1.000 euros en valores superiores a 0,51 mg/l.

En el caso de alcohol en sangre, los valores también se reducen. La infracción grave, es decir, sancionada con 200 euros, será para los positivos que se sitúen entre los 0,20 g/l en sangre y 0,5. A partir del 0,51 g/l y hasta el litro, la sanción será de 500 euros y cuando supere la barrera del 1,01, la multa se elevará hasta los 1.000 euros.

Por último, la DGT también modificará la pérdida de puntos en el caso de dar positivo en alcohol. Si un conductor supera los 0,1 mg/l en aire espirado o los 0,2 g/l en sangre se le restarán dos puntos en el carné de conducir. En valores superiores, la detracción de puntos se mantiene igual: cuatro puntos en los positivos de alcoholemia de entre 0,26 y 0,50 mg/l en aire espirado -o 0,5 y 1 g/l en sangre- y seis puntos en cantidades superiores a 0,51 mg/l en aire espirado y 1,01 g/l en sangre.