Hasta 30.000 euros de multa por utilizar mal la nueva baliza de emergencias obligatoria Este dispositivo será obligatorio desde el 1 de enero de 2026

B. Vergara Martes, 11 de noviembre 2025, 17:50 Comenta Compartir

El 1 de enero de 2026 es una fecha clave para los conductores en España. Desde ese día será obligatorio la baliza V16, un dispositivo que sustituye a los míticos triángulos de señalización. Un sistema que evita que los ocupantes del vehículo se apeen del mismo para advertir de un peligro en la carretera.

Esta baliza no es obligatoria en otros países de la Unión Europea, por lo que los vehículos extranjeros no deben disponer de la V16. Ellos podrán seguir utilizando los triángulos en España. Asimismo, los conductores españoles podrán prescindir de los triángulos fuera del territorio nacional.

Queda poco más de mes y medio para que todos los vehículos en España dispongan de la V16. Carecer de este sistema o tener una baliza no homologada y no conectada a la Dirección General de Tráfico (DGT) puede acarrear una multa de 80 euros, el mismo importe de hoy en día por no tener los triángulos.

Además, la mala utilización de esta baliza puede suponer una sanción de hasta 30.000 euros. Eso ocurrirá si una persona enciende la V16 y la deja activa sin que se produzca una emergencia. Y es que realizar una llamada falsa al 112 y movilizar efectivos por una llamada falsa puede acarrear esa multa.

Para evitar sustos indeseados, estos dispositivos cuentan con una margen de 100 segundos desde que se encienden hasta que trasmite la señal de localización. Un tiempo más que suficiente para apagarla antes de tiempo si no hay una emergencia real. Por ello, si se apaga antes de ese tiempo, nadie recibirá la alerta. Y es que para comprobar si las balizas tienen batería es necesario activarlas.

De hecho, si la V16 carece de batería -las pilas tienen una autonomía e unos 18 meses- también puede acarrear una multa. La norma exige disponer de una baliza y que funcione correctamente.