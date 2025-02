Víctor Parada tendrá que descansar ante el Levante

María Ángeles Crespo Domingo, 16 de febrero 2025, 23:49 Comenta Compartir

La Liga sigue y aunque el actual es un buen momento para disfrutar con el buen hacer del Mirandés, lo que no hay es tiempo para relajarse y ya hay que pensar en la próxima cita competitiva para los rojillos. Un partido al que después de haber disputado la vigesimoséptima jornada en viernes, llegarán los de Anduva con un día más de descanso que su rival. En el Ciutat de València esperará al Mirandés uno de los equipos que tiene como objetivo su regreso a Primera, el Levante, que ayer no pudo pasar del empate (0-0) en su casa frente al Sporting de Gijón.Para este duelo que el Mirandés disputará el domingo a las seis y media de la tarde sabiendo ya cuáles han sido los resultados de todos su rivales más directos –marcadores que estará bien conocer pero no tendrán que influir en el plan de partido de los de Lisci que será el de ir a ganar–, el técnico tendrá que hacer algún reajuste en la defensa. El viernes el central Víctor Parada fue amonestado y vio su quinta cartulina de la temporada así que no podrá ser de la partida en el enfrentamiento ante el equipo granota. En el capítulo de amonestaciones están apercibidos otros dos de los habituales en el 'once'. Tanto Tomeo como Tachi han visto ya cuatro tarjetas amarillas.

Temas

CD Mirandés