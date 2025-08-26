El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
COnfianza en el trabajo semanal. Avelino Gómez

El vestuario del Mirandés se apoya en el trabajo diario para salir del bache

Creen que la mejora del equipo pasa por seguir entrenando lo colectivo y corrigiendo errores

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Martes, 26 de agosto 2025, 00:01

La temporada no ha hecho más que comenzar, pero los dos resultados adversos cosechados ante Cádiz y Huesca han dejado un sabor amargo en todo ... el mirandesismo. Desde la cúpula del club hasta la plantilla y aficionados, todos los apéndices de la entidad son conocedores de que va a ser un año complicado por lo nuevo del proyecto, las limitaciones económicas y también por no gozar de la localía en Anduva hasta bien entrado el curso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  2. 2

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  3. 3

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  4. 4

    Las obras que obligan a cerrar una docena de comercios del centro de Bilbao
  5. 5

    Las comparsas cargan contra la Policía Municipal en su balance de fiestas: «Nos han puesto trabas»
  6. 6

    Detienen por segunda vez al pirómano de Getxo tras atacar dos coches y un contenedor
  7. 7

    Sin relevo para garantizar las pensiones: Euskadi no logra alcanzar los dos cotizantes por jubilado a pesar del récord de empleo
  8. 8 Consternación en el cine y la sociedad española tras la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 El importante aviso de la Aemet para esta semana en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  10. 10

    Robo masivo en La Vuelta al Visma: con las bicicletas justas para salir en la tercera etapa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El vestuario del Mirandés se apoya en el trabajo diario para salir del bache

El vestuario del Mirandés se apoya en el trabajo diario para salir del bache