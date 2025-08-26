El vestuario del Mirandés se apoya en el trabajo diario para salir del bache

La temporada no ha hecho más que comenzar, pero los dos resultados adversos cosechados ante Cádiz y Huesca han dejado un sabor amargo en todo ... el mirandesismo. Desde la cúpula del club hasta la plantilla y aficionados, todos los apéndices de la entidad son conocedores de que va a ser un año complicado por lo nuevo del proyecto, las limitaciones económicas y también por no gozar de la localía en Anduva hasta bien entrado el curso.

Es un mensaje que se ha repetido hasta la extenuación durante las semanas de preparación estival, pero que no tiene efecto amortiguador sobre las malas sensaciones que ha reflejado el equipo rojillo en el arranque de torneo. No hay demasiados brotes verdes a los que agarrarse, pero la plantilla ni siquiera está cerrada aún.

Según ha podido saber EL CORREO, igual que la derrota en el Nuevo Mirandilla de Cádiz sólo provocó indignación y crecimiento por aquello de competir al máximo nivel con uno menos durante tantos minutos, la actuación contra el Huesca sí que generó un pequeño impacto negativo en el alma del vestuario.

La plantilla sabe que, aunque todavía está en construcción, puede dar mucho más en la faceta ofensiva y que el otro día no se vio reflejado el verdadero potencial del equipo. La confianza en el grupo es plena y el vestuario cree que lo mejor es apoyarse en el trabajo diario, en lo colectivo, para modificar la tendencia y tratar de conseguir los primeros puntos en Granada. De hecho, estos primeros resultados han de servir de advertencia para el resto del curso. La unión hace la fuerza y los futbolistas también aguardan a que acabe el mercado de fichajes y su inherente ruido externo.