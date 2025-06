Una ventaja valiosa pero no decisiva para el Mirandés Cuatro de trece equipos que llegaron a la vuelta en ventaja ascendieron, pero también se han dado cinco remontadas

Jon Aroca Martes, 17 de junio 2025, 19:29

El Mirandés guarda un pequeño tesoro entre sus manos. El gol de Alberto Reina, sumado a la mano salvadora de Raúl Fernández para detener el ... penalti lanzado por Colombatto, permitió al equipo de Lisci despedirse de Anduva con un as bajo la manga para el partido de vuelta. Tendrá que defenderla como visitante, en un Carlos Tartiere a rebosar, en un partido que suele deparar emociones fuertes. No en vano, desde la implantación del play off de ascenso hace más de una década, en la 2010-2011, la vuelta de la final ha dejado desde remontadas inverosímiles, invasiones de campo fallidas o goles en el último segundo del descuento de la prórroga. Dos horas condensan los nueve meses anteriores de temporada.

En cuatro de los trece precedentes que existen el equipo que se llevó el partido de ida hizo bueno el resultado en la vuelta para ascender. En otros cinco la eliminatoria llegó igualada al partido de vuelta. En los cinco restantes sí que se produjo la remontada. Un escenario del que el Mirandés no quiere ni oír hablar. Para ello deberá replicar su excelente nivel defensivo mostrado en Anduva y maximizar el acierto en las pocas ocasiones de las que gocen sus delanteros. Así lo exigirá un partido que apunta a ser cerrado, de pocas oportunidades claras y marcado por un volátil factor ambiental que puede cambiar en cuestión de minutos. El caso más reciente es uno de esos que el equipo de Lisci quiere evitar. Además de que se produjo una de esas remontadas, uno de los dos equipos involucrados es su rival de este sábado. El Oviedo veía la temporada pasada con optimismo la vuelta en el campo del Espanyol tras imponerse por 1-0 en la ida, pero el 2-0 de ese segundo encuentro, decidido en dos acciones al filo del descanso, dio la vuelta a la eliminatoria y el ascenso al conjunto catalán. También en la 2020-2021 el Girona tenía el ascenso en su mano tras ganar 1-2 en Vallecas, pero el Rayo se impuso por 0-2 en Montilivi y logró volver a Primera. También en la 2018-2019 la remontada fue incluso más pronunciada. Del 2-0 a favor del Deportivo contra el Mallorca al 3-0 logrado por el equipo balear en Son Moix. El Tenerife y el Zaragoza también fueron víctimas en la 2016-2017 del Getafe y la 2014-2015 de Las Palmas, respectivamente. En este segundo caso, gracias a los goles fuera de casa. Gol en el 129 Una regla que ya no existe, aunque hay otras. Algo de lo que también tendrá que estar muy pendiente el Mirandés. No en vano, si la eliminatoria llega empatada al final de la prórroga –es decir, el Oviedo gana por un gol sea cual sea el marcador– el ascenso lo celebrará el equipo local gracias a que terminó mejor clasificado la fase regular del campeonato. Un arma de doble filo que puede castigar la complacencia del equipo que ostente esa ventaja. El Levante, que este año ha celebrado el ascenso, pudo hacerlo hace dos temporadas en el play off. Lo tenía en su mano: había empatado en la ida contra el Alavés y así marchaba su encuentro de la vuelta en casa. Hasta el descuento de la prórroga. Entonces una mano, VAR mediante, le castigó con un penalti en contra y un gol de Villalibre en el 129 que puso al Alavés en Primera. También queda en el recuerdo el ascenso del Córdoba en 2015. Las Palmas lo tenía hecho, con un 1-0 en el tramo final de la vuelta que le daba el ascenso. Pero una prematura invasión de campo para celebrar el cercano logro alargó el descuento y el Córdoba encontró el gol del empate, y del ascenso, en la última acción del choque. Pero los cuatro precedentes a los que sobre todo mira el plantel jabato son los que protagonizaron esos vencedores en la ida que también hicieron buena esa ventaja parcial. El último fue el Valladolid en la 2017-2018: del contundente 0-3 del primer partido a un tranquilo 1-1 en la vuelta. Más ajustado fue el Osasuna en la 2015-2016. Primero se impuso al Girona en casa (2-1) y unos días después en Montilivi (0-1). El Almería en la 2012-2013 (0-1 y 3-0) y el Valladolid un año antes (0-1 y 1-1) también marcan el camino que quiere seguir el conjunto rojillo.

