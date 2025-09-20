«Nos vamos contentos porque cada punto es oro en esta categoría»

Ignasi Gual/Ángel Garraza Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:29 | Actualizado 22:47h. Comenta Compartir

Fran Justo realizó una valoración positiva sobre la capacidad de sus pupilos para haber ido superando con nota los diferentes obstáculos con los que se fueron encontrando en su visita al Nou Estadi Encamp. «Marchamos contentos de Andorra porque cada punto sumado fuera de casa en esta categoría es oro», significó el preparador gallego una vez concluido el asedio al que fue sometido su equipo durante setenta minutos.

«Nos ha costado ajustarnos en el inicio del partido y la lástima es que tuvimos que encajar ese gol para entender los saltos a los espacios y cómo estaban posicionados ellos. En el momento que nos ajustamos, desde el minuto veinte, el partido cambia y conseguimos jugar mucho más en campo contrario», argumento desde el Principado.

Así –recordó– es «como llegó el empate e incluso tuvimos alguna situación más de Pablo López, que se fue cerca de la portería (dos tiros, uno de falta y otro de lejos en el minuto 45). En el segundo tiempo entendíamos los dos momentos del partido, pero los cambios obligatorios por lesión no nos permitieron refrescar o cambiar todo lo que queríamos cambiar en el último tercio de campo».

El de Ourense, asimismo, no quiso pasar por alto «las condiciones de jugar en Andorra, con esta altitud. El equipo consiguió empujar y tener la sensación de poder transitar. El rival está en un buen momento y obviamente tienes que hacer un buen partido para poder puntuar aquí», explicó el técnico.

A diferencia del cuadro andorrano, el entrenador del conjunto jabato no le puso ningún reproche a la actuación arbitral cuando se le preguntó en sala de prensa por parte de los medios asistentes. «En otras ocasiones, hemos merecido otro tipo de suerte y no nos pusimos a hablar de los árbitros».

Y es que como es sabido por estos lares, el Mirandés no habla de los colegiados. Ya lo dejó claro Alessio Lisci en numerosas ocasiones de la pasada temporada, cuando cada vez que se le cuestionaba por ello, manifestaba que «no puedo, no me dejan hablar de los árbitros». Es la misma política de club que se sigue esta campaña. No ha variado.

Más allá de esta situación, el actual inquilino del banquillo mirandesista añadió al hilo de esta cuestión que «el partido no ha tenido absolutamente nada en el segundo tiempo que no sea fútbol profesional».

A su juicio, «el árbitro demostró estar a la altura del partido y no hubo más historias que las ventanas de cambios. Entonces, el añadido ha sido como el de cualquier otro partido que nos ha tocado a nosotros en casa» concluyó Fran Justo para zanjar un asunto sobre el que no entendía que en Andorra se cargasen las tintas en contra de la actuación arbitral.

No hubo acciones polémicas, fue un partido limpio a pesar de las numerosas cartulinas amarillas exhibidas y todo transcurrió dentro de unos parámetros normales en un partido de fútbol.

Ibai Gómez: «Factores externos incontrolables han hecho que no podamos ganar» No dio la sensación de que el encuentro transcurriese envuelto en polémica. El penalti señalado a favor del Mirandés fue muy claro por la patada que recibió dentro del área Iker Córdoba. Sin embargo, a pesar de que por algún momento intentó morderse la lengua, finalmente Ibai Gómez, el entrenador del Andorra, se mostró muy crítico en la rueda de prensa con la actuación desarrollada por el árbitro en el partido ante el Mirandés. «Ahora nos duele, pero han sido factores externos absolutamente incontrolables los que nos han hecho no poder ganar». Así se expresó el preparador vizcaíno al señalar en su intervención que «como han sido factores externos incontrolables, pues nosotros no hemos podido hacer más». Hizo hincapié en que, «sin duda, ha sido nuestro mejor partido de la temporada. Hemos dominado absolutamente todo el encuentro. Sabíamos el tipo de equipo que nos podíamos encontrar e incluso les llevamos a un bloque bajísimo. Estoy tan orgulloso de mis jugadores y de lo que una vez más ha transmitido el equipo, no puedo decir otra cosa, aseguró el técnico bilbaíno. A pesar de no conseguir la victoria, y de mostrar su enfado con el equipo arbitral, el preparador del cuadro andorrano se marchó orgulloso del encuentro al haber visto un Andorra reconocible con el balón. «Al final, es muy difícil jugar en espacios reducidos contra un equipo que cuenta con esta fortaleza física. Hemos generado cuatro tiros desde fuera del área, la de Jastin que también fue clarísima, y otros centros que para mí fueron situaciones de gol muy claras. La expectativa de gol en este partido pudo haber sido una barbaridad, además de la superioridad en este aspecto con respecto al Mirandés». El único que quiso ganar El de Santutxu enfatizó que «en este partido solamente he visto a un equipo en el campo, a un equipo que verdaderamente quería ir a por el partido. Nosotros vamos a ir a por los partidos», concluyó un Ibai Gómez con sensaciones encontradas entre el juego ofrecido por sus pupilos y el resultado final. Lo cierto es que su equipo dominó durante setenta minutos por completo. Sólo veinte fueron de los rojillos.

