El Valladolid más exrojillo con cuatro jugadores con pasado jabato espera al Mirandés

El Valladolid más exrojillo. Si es amplia la nómina de jugadores con pasado mirandesista que militan en otros clubes –quince equipos de Primera División cuentan ... con alguno de ellos– lo mismo se puede decir de los rivales del cuadro jabato en la categoría de plata. Y precisamente el próximo, un recién descendido de la élite, es uno de los que reúne en sus filas a un número más elevado de efectivos con precedentes, todos ellos son dignos de destacar, en la entidad de Miranda.

Es, asimismo, reseñable que las tres líneas del campo del cuadro pucelano, la defensa, la media y la delantera dispongan de futbolistas que triunfaron en el Mirandés y que actualmente integran una plantilla de un club con la máxima aspiración en Segunda: regresar a Primera.

Porque todos ellos despuntaron en el equipo rojillo. La zaga blanquivioleta tiene a Pablo Tomeo, un jugador tal y como señalan desde Valladolid que ya se ha convertido en pieza importante y en uno de los más queridos por su hinchada. En tan solo unos meses.

Sus dos temporadas en el Mirandés, adonde recaló como centrocampista pero Alessio Lisci le inculcó la idea de que podía ser un gran defensa central, le han catapultado a aspirar a jugar en la división más alta. De entrada, pertenece a un conjunto que sólo tiene marcado ese objetivo.

Este mismo argumento vale para hacer referencia a Lachuer. El mediocampista también militó en el cuadro de Anduva los dos ejercicios pasados y, principalmente, en el segundo es cuando despuntó para firmar la sobresaliente campaña que será recordada por todos. El francés recaló a última hora de este pasado verano en la capital vallisoletana, donde le esperaban para reforzar el centro del campo con un futbolista que brilló la temporada anterior.

Ya pudo jugar en Albacete y lo hizo como titular en el estadio José Zorrilla ante la Cultural este pasado fin de semana, en su primera presencia en el once tras incorporarse comenzado el curso al equipo de Almada.

No es el único inquilino de la sala de máquinas con pasado jabato. Víctor Meseguer explotó en el Mirandés tras debutar aquí en el fútbol profesional. Sus dos buenas campañas a orillas del Ebro, entre 2020 y 2022, le supusieron fichar por el Granada, que apostó fuerte por él.

A continuación se sumó al Valladolid, con el que ha llegado a jugar en Primera División la última temporada (14 encuentros, dos como titular). No obstante, en el ecuador del pasado curso fue cedido al Racing de Santander, en Segunda, donde disputó 18 partidos. Esta campaña ha entrado como titular en los siete duelos disputados, aunque sólo ha completado dos. Ha recibido tres tarjetas amarillas y ha marcado un gol.

Antes que todos ellos jugó Marcos André en el Mirandés; en el curso 2019/20, con una semifinal de Copa incluida. Fue un hombre fundamental en el equipo de Iraola. Anotó 12 goles. Aquí ya llegó cedido por el Valladolid tras jugar en la UD Logroñés. Se recupera de una lesión, así que todo apunta a que será baja ante su exequipo.