Lachuer y Meseguer formaron la medular blanquivioleta en la última jornada ante la Cultural. LaLiga

El Valladolid más exrojillo con cuatro jugadores con pasado jabato espera al Mirandés

Tomeo, Lachuer, Meseguer y Marcos André están llamados a ser importantes en las filas del equipo blanquivioleta

Ángel Garraza

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:07

El Valladolid más exrojillo. Si es amplia la nómina de jugadores con pasado mirandesista que militan en otros clubes –quince equipos de Primera División cuentan ... con alguno de ellos– lo mismo se puede decir de los rivales del cuadro jabato en la categoría de plata. Y precisamente el próximo, un recién descendido de la élite, es uno de los que reúne en sus filas a un número más elevado de efectivos con precedentes, todos ellos son dignos de destacar, en la entidad de Miranda.

