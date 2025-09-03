Los últimos futbolistas del Mirandés en incorporarse recibieron el calor de la hinchada La afición, principalmente la chavalería, se da cita en el día de puertas abiertas para público y medios

Ángel Garraza Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:15

Es el segundo 'día de los medios y de la afición' desde que arrancó la pretemporada que organiza el departamento de Comunicación del Mirandés, una actividad loable y que cuenta con el beneplácito de la hinchada, tal y como se pudo comprobar en la tarde de ayer en Anduva.

La espera mereció la pena porque el entrenamiento en el campo 2 de los anexos se prolongó más de la cuenta (mañana juega la cuarta jornada en Albacete), pero eso no impidió que en un sector de la grada de General la afición rojilla, principalmente los más pequeños, se agolparan junto a la valla para pedir autógrafos en cartulinas, balones o camisetas, que todo vale, así como para pedir fotografías a sus ídolos.

El acto estaba previsto a las 18 horas y los jugadores empezaron a comparecer pasadas las siete de la tarde. Pero lo que sí quedó claro es que jabatillos y jabatillas conocen a sus futbolistas a la perfección. A medida que aparecían por el rectángulo de juego coreaban el nombre de todos ellos (ayer hicieron acto de presencia los nuevos que han llegado tras el primer 'Media Day').

Pero si hay uno que centró todavía más la atención (que ya era difícil) fue Etienne Eto'o. Al igual que el resto de compañeros pudo comprobar el cariño que van a recibir en Miranda a poco que lo intenten. Es lo que demanda la afición, trabajo y sentimiento por unos colores. A tenor de las palabras que pronunció a este periódico el propio jugador de Palma de Mallorca lo tienen muy claro. Lo saben y lo van a secundar.

