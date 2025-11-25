El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El bloque txuri urdin va hacia arriba. LaLiga

El triunfo del Sanse ante el Pucela hace más trascendental para el Mirandés el duelo del domingo

La Real B es un rival más que directo que aventaja en 6 puntos a los rojillos antes de que se midan en Mendizorroza

Ángel Garraza

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:51

Comenta

El Mirandés no progresa, sobre todo en lo que al final más interesa, que es en resultados, y en cambio sus rivales se afanan por ... ponérselo todavía más difícil. El Zaragoza dio la campanada (tal y como está ) y ganó en Ipurua, también lo hicieron Huesca, Cultural Leonesa... y la Real Sociedad B, el rival de los rojillos este próximo domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  3. 3 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  4. 4

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  5. 5

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  6. 6

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  7. 7 Dos accidentes complican el tráfico en Bizkaia: importantes retenciones en La Avanzada, Txorierri y en la A-8 en dirección Bilbao
  8. 8

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  9. 9 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  10. 10 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El triunfo del Sanse ante el Pucela hace más trascendental para el Mirandés el duelo del domingo

El triunfo del Sanse ante el Pucela hace más trascendental para el Mirandés el duelo del domingo