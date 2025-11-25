El triunfo del Sanse ante el Pucela hace más trascendental para el Mirandés el duelo del domingo

El Mirandés no progresa, sobre todo en lo que al final más interesa, que es en resultados, y en cambio sus rivales se afanan por ... ponérselo todavía más difícil. El Zaragoza dio la campanada (tal y como está ) y ganó en Ipurua, también lo hicieron Huesca, Cultural Leonesa... y la Real Sociedad B, el rival de los rojillos este próximo domingo.

El filial txuri urdin cerró en la noche del lunes la jornada número 15. Lo hizo en Anoeta ante el Valladolid y el resultado final que deparó este choque constituyó otra de las sorpresas del largo fin de semana porque los locales derrotaron por 1-0 a un, en teoría, firme candidato a regresar a Primera División.

Una victoria de la escuadra donostiarra que la deja con 18 puntos en mitad de la tabla (decimotercera posición). Son seis unidades más que las que tiene actualmente el Mirandés, motivo por el que el duelo entre ambos que acogerá Mendizorroza este próximo domingo (18.30 horas) se antoja de vital importancia para ambos, pero principalmente para el conjunto rojillo.

Es el que se juega más dadas todas las circunstancias. Encara el duelo como local, ocupa el penúltimo lugar de la tabla y se sitúa a dos partidos de ventaja de un rival 'directísimo', como es el segundo equipo de la Real.

Vital Una victoria insuflaría confianza y serviría para recortar distancias pero una derrota dejaría muy tocado al equipo rojillo

De tal manera que un resultado negativo en forma de derrota dejaría muy tocados a los mirandesistas, que se quedarían en el pozo de la clasificación y a nueve unidades de los blanquiazules, tres encuentros de diferencia, en la recta final de la primera vuelta.

En cambio, una victoria significaría todo lo contrario. Sería una importante inyección de moral además de recortar la distancia a sólo tres puntos con un adversario que, se prevé, estará en la pelea por eludir el descenso hasta que concluya la Liga.

Si ya era importante este Mirandés-Real B a efectos clasificatorios, los últimos marcadores cosechados por unos y otros añaden relevancia al duelo para los jabatos. Quienes ejercerán de visitantes llegan con la flecha hacia arriba y, a tenor de las trayectorias, todo lo que no sea perder sería satisfactorio para sus intereses.

No para los de Galván, que necesitan de forma imperiosa el triunfo. Cualquier otro signo supondría un nuevo retroceso, cada ve más peligroso, en su carrera por garantizarse otra temporada más en el fútbol profesional.

Promoción de entradas

Desde las oficinas de Francisco Cantera se ha optado por establecer una campaña promocional de cara a este envite y así lo han reflejado en las redes sociales del club. Sólo está disponible para el personal abonado del Mirandés y comprende la adquisición de dos entradas por el precio de una. Cabe recordar que el estipulado por la entidad durante esta temporada es de 35 euros si la compra la realiza una persona con abono rojillo.

La plantilla vuelve hoy al trabajo, a las 10.30 horas en el campo 2 de los anexos, tras el día de descanso.