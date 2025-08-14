El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aportará poderío físico desde la banda derecha. Villarreal

Toni Tamarit refuerza el carril derecho del Mirandés

El jugador de 19 años llega a préstamo del Villarreal y se unirá mañana mismo a los entrenamientos

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:11

El Club Deportivo Mirandés ha oficializado hoy la llegada de su decimoquinta pieza. Se trata de Toni Tamarit, carrilero derecho e 19 años, que llega cedido del Villarreal.

El defensa se incorpora inmediatamente a la disciplina rojilla y estará mañana mismo entrenando a las órdenes de Fran Justo. «Es un carrilero de largo recorrido por banda derecha. Muy físico y potente, el futbolista valenciano destaca cuando encuentra espacio en esa banda derecha, teniendo mucho protagonismo en ambas áreas», indican desde el club.

El futbolista procede de la cantera del Villarreal Club de Fútbol, que lo incorporó tras una gran temporada en División de Honor y ha sido recientemente renovado hasta junio de 2028 tras otro gran año -ya con la camiseta del submarino amarillo- en el, Villarreal C a las órdenes de David Albelda. Este mismo curso, el pasado mes de febrero, Miguel Álvarez le hizo debutar con el Villarreal B en Primera RFEF, con quienes disputó en la campaña 2024-25 un total de seis encuentros.

