Tomeo es seria duda en el Mirandés y Postigo se apunta a Albacete tras entrenar con normalidad

El primer equipo mirandesista mantiene el ritmo de entrenamientos con vistas a preparar de la mejor manera posible la visita a Albacete y lo hace ... con Tomeo siguiendo un plan específico de recuperación, al margen del colectivo por el momento, desde que tuviera que retirarse este pasado sábado del rectángulo de juego con visibles muestras de dolor.

Es, por lo tanto, seria duda para el choque de este próximo fin de semana a la espera de comprobar cómo evoluciona durante los próximos días de su dolencia localizada en esta oportunidad en el tobillo.

«Lo bueno es que no es la rodilla, es el tobillo», indicó el entrenador, Alessio Lisci, cuando este periódico le preguntó por el estado del central a la conclusión del envite frente al Racing tras haber sido sustituido por Tachi en la segunda mitad. «Estaba un poco preocupado porque me daba miedo que fuese la rodilla que tiene un poco bailarina últimamente».

De hecho, ante los cántabros compareció con un vendaje en la zona, rodilla derecha. No obstante, esta 'nueva lesión' no tiene nada que ver con las molestias que arrastraba. Es en el tobillo. «Tenemos muchos sancionados y hay que reajustar cosas. Hemos pasado en diciembre por situaciones gordas y el que tenga que jugar responderá, como si tenemos que jugar con Pani de central. No me da miedo nada», aseguró el técnico rojillo.

Así las cosas, al margen de que pueda estar disponible y del alcance real de este contratiempo, no sería de extrañar que el cuerpo técnico optara por darle descanso en esta cita habida cuenta del problema que acumulaba con anterioridad en la rodilla y que sufre ahora, en el tobillo. Restan todavía diez jornadas, muchas, y no se trata de perder a nadie en el camino ante tan ilusionante reto que tiene por delante el Mirandés.

Entrenamientos La incidencia que afecta a Tomeo es la única en una plantilla que quiere ganar ya a domicilio en 2025

¿Quién podría ser su sustituto? Tampoco hay demasiadas alternativas pese a que en el plantel constan seis centrales. Egiluz y Tachi causarán baja por tarjetas al cumplir ciclo de amonestaciones, tal y como confirmó ayer la Federación, así que la nómina al jugar con tres zagueros por el centro se reduce de forma considerable.

No se descarta que Postigo reaparezca tras no haber sido de la partida desde el mes de octubre al caer lesionado en el estadio Carlos Tartiere. Entrena con normalidad, al mismo ritmo que sus compañeros, al menos durante estas últimas jornadas, y no cabe duda de que su veteranía y experiencia pueden ser muy valiosas en este tramo final del curso. No sólo en la caseta.

Aunque no tiene el ritmo de sus compañeros al llevar cinco meses sin jugar, cuenta con otras virtudes que puede poner al servicio del colectivo. Así que no sería de extrañar que, si finalmente no se cuenta con Tomeo, Postigo sea de la partida junto con Juan Gutiérrez y Parada.

El exefectivo del Levante se ejercitó ayer, tanto en los partidillos como en los ejercicios en espacios reducidos, al igual que sus compañeros y dio la impresión de estar en perfecto 'estado de revista'.

Otra alternativa, si se diera el caso, pasaría por recolocar a un jugador cuya demarcación habitual está situada en la banda derecha, Hugo Rincón, en el eje de la defensa. Tampoco sería descabellado. De hecho, en alguna ocasión ha participado en ese puesto.

A falta de tres entrenamientos para completar la semana de preparación, la incidencia que afecta a Tomeo es la única en los ensayos. Todos los demás compañeros entrenan con la vista puesta en lograr los tres primeros puntos a domicilio de 2025.