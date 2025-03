Toca romper la racha del Mirandés ante el Racing en Anduva

Alessio Lisci acostumbra a señalar que las estadísticas, principalmente en este tipo de enfrentamientos, sirven de poco. Así que otro argumento más que añadir a ... los numerosos alicientes que reúne el Mirandés-Racing para que a partir de las 18.30 horas de esta tarde, ¡¡¡por fin!!!, se rompan en Anduva entre estos dos equipos cuando han coincidido sobre el césped en los tiempos modernos. En este caso, en Segunda División.

Este emparejamiento es uno de los que tiene los papeles invertidos. El que ejerce de visitante lo ha hecho mejor o, al menos, ha obtenido resultados más positivos que el local. El conjunto rojillo ha ganado unas cuantas veces en El Sardinero, pero no sabe lo que es este signo, el del triunfo, en Anduva cuando el Racing es el oponente en el campeonato de Segunda División.

Así que un reto más que tienen por delante los de Lisci para intentar superarlo. El equipo va solventando cada uno que se le presenta, a cada cual más difícil, en este curso histórico para el equipo de Miranda. De tal manera que otra de las consecuencias que conllevaría que la victoria cayera esta vez del lado jabato sería quebrar esta dinámica en feudo mirandesista ante un cuadro cántabro que suele desenvolverse mejor en Anduva que en su estadio cuando le toca medirse con los rojillos.

Dos derrotas y 3 empates 0-1 (2012/13), 0-2 (14/15), 0-0 (19/20), 1-1 (22/23) y 0-0 (23/24) son los resultados de este emparejamiento en Miranda

Porque cinco duelos se han disputado en el fútbol profesional entre ambos y no consta ningún triunfo local en Miranda. Dos derrotas y tres igualadas es el balance. Los partidos perdidos se contabilizaron las dos primeras temporadas que ambos se cruzaron en un terreno de juego: por 0-1 en la 12/13, la del estreno en la categoría del Mirandés, y por 0-2, en la 14/15.

Los tres empates llegaron en la 19/20 (0-0), en la 22/23 (1-1) y en la 23-24 (0-0). Todo ello arroja un balance de tres puntos de los 15 que se han puesto en juego y un solo gol a favor en los más de 450 minutos disputados, lo que revela de forma fiel cómo se siente el bloque santanderino cuando pisa suelo mirandés.

Pero es que en Segunda B, en la época reciente, tampoco se dio el '1' en este choque. Perdió 0-1 en la campaña 17/18 y firmó tablas (1-1) en la 18/19. Vamos, que no ha habido manera hasta la fecha de que los verdiblancos hinquen la rodilla en la competición doméstica.

Sólo aparece un triunfo y fue cuando estaba en Segunda B y su adversario de hoy en Primera. En la Copa, los goles de Pablo Infante y Mikel Martins permitieron aquel recordado 2-0 en el ejercicio 2011/12.

Hoy, por lo tanto, se le presenta una oportunidad a un equipo que, salvo sorpresas de última hora, cuenta con todos los efectivos disponibles. No tiene bajas. Al margen de cuál sea el resultado, de lo que no cabe dudas es de que esta plantilla dará la cara esta tarde como lo viene haciendo durante todo la campaña. No hace falta recordarlo pero, por si acaso, el capitán de la nave, Lisci, apunta que «tengo dos cosas clarísimas: que la afición nos va a apoyar muchísimo esta tarde y que el equipo lo va a dar todo».

Después, el electrónico reflejará unos dígitos que si se produce esa simbiosis perfecta estarán más cerca de ser positivos para los locales.

El Racing durmió en Vitoria

La expedición racinguista partió en la tarde de ayer a Vitoria, donde ha pernoctado a la espera de afrontar el envite de esta tarde. No han podido entrar en la convocatoria los lesionados Íñigo (pivote), Javi Montero (central) ni el sancionado Pablo Rodríguez (mediapunta). Volverán al feudo rojillo Meseguer, Íñigo Vicente, Marco Sangalli y Lago Junior, además del técnico José Alberto López y su ayudante, Pablo Álvarez.

Los verdiblancos, poderosos en transiciones y a balón parado (en este apartado es donde quieren hacer daño), son colíderes con 56 puntos y el Mirandés figura justo detrás en la tabla con sólo uno menos en su casillero. La igualdad existente esta campaña en la categoría de plata provoca que cualquier equipo sea capaz de ganar a cualquiera. También el Mirandés. En cualquier caso, la emoción está asegurada y se prevé una apasionante pugna por los tres puntos.

El árbitro de la contienda será el jienense Guzmán Mansilla, mientras que en el VAR estará González Francés.