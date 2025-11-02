El técnico del Mirandés es el quinto destituido en Segunda

Los resultados mandan y cuando las directivas consideran que no son acordes a las expectativas lo que acaba ocurriendo es que se produce la destitución ... del encargado de llevar las riendas y de hacer que la plantilla sea competitiva.

El cese de Fran Justo es el quinto que se ha producido en Segunda, que inició el baile en los banquillos muy pronto. Fue el Castellón el que tras la quinta jornada despidió a Johan Plat, al que sustituyó Pablo Hernández. Una semana después el relevo llegó a la Cultu en la que Cuco Ziganda tomó el testigo de Raúl Llona.

El siguiente cese se produjo en la octava jornada cuando el Sporting despidió a Asier Garitano, que fue sustituido por el ex rojillo Borja Jiménez. Y el último, antes del de Fran Justo fue el que se vivió en Zaragoza. Gabi dejó el banquillo en la novena jornada para dar paso a Emilio Larraz.

El adiós de Justo es el sexto que se produce en el Mirandés antes de que acabe la temporada en Segunda División, aunque esos ceses se han producido en tan sólo tres campañas. En la 2013/14 Arconada fue relevado por Terrazas que en la 16/17, dio paso a Barragán que hizo lo propio con De los Mozos, que cedió el testigo a Alfaro; fue la más convulsa. Y en la 2021/22 Joseba Etxeberria sustituyó a Lolo Escobar.