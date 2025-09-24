Tachi cree que jugar en Mendizorroza beneficia al Zaragoza El excapitán rojillo admite que Anduva es «uno de los fuertes del Mirandés»

Así lo reconoce uno de los excapitanes de la nave mirandesista, a la que perteneció las dos temporadas anteriores. «Uno de sus fuertes es jugar en Anduva. Por las obras están jugando en Vitoria y, sintiéndolo como lo sentí yo desde dentro la temporada pasada, creo que esto favorece al Zaragoza, pero seguro que será un partido muy complicado».

Tachi fue el encargado de hablar este miércoles ante los medios de comunicación de la capital aragonesa dos días antes del duelo entre rojillos y blanquillos. Una intervención en la que destacó que «yo tampoco soy partidario de mirar la clasificación. Es cierto que los resultados son una realidad que debemos acatar, pero trabajando como lo estamos haciendo creo que la victoria va a llegar más pronto que tarde».

El madrileño indicó sobre su entrenador Gabi que «lo estoy viendo igual que al principio. Nos está transmitiendo tranquilidad. Creo que es importante que los jugadores en estos momentos nos aislemos un poco del ruido que hay fuera. Nos transmite el esfuerzo que debemos hacer en cada entrenamiento».

El central zaragocista, que aún no ha debutado con su actual equipo como consecuencia de una lesión, aseguró que «llevo ya un par de semanas entrenando con el grupo y no tengo ninguna secuela. Estoy cogiendo ritmo y completamente a disposición del míster. Estoy perfectamente».

