La suerte evita el hundimiento del Mirandés

Esta vez la suerte sonrío. Otras veces le había sido esquiva, pero en esta oportunidad le ayudó para evitar su hundimiento en la clasificación porque ... de no ganar al Sanse se hubiera colocado como colista en solitario. El Mirandés, en líneas generales, jugó otro mal partido, sin transmitir nada, recibió los abucheos de su público en determinadas fases del duelo, pero un golpe de fortuna cuando todo se encaminaba a las talas sin goles, un pésimo resultado para el cuadro jabato y muy positivo para el contrario, una pelota que no aparentaba excesivo peligro, pegó en un futbolista donostiarra y se coló en la portería del filial.

Tres puntos de otro, que al fin y al cabo es lo que realmente vale, una victoria obligada, pero que no puede ocultar la realidad: al bloque jabato le queda mucho por delante para aspirar a la permanencia. El rival, ayer, demostró por qué ha perdido todos los partidos a domicilio. Baste esta victoria para ver si los rojillos adquieren más confianza, que la necesitan a raudales por lo visto sobre el césped, pero las sensaciones no son nada buenas. A pesar del triunfo.

Mirandés Nikic; Tamarit, Juan Gutiérrez, Iker Córdoba, Medrano; Cardero (Varela, m. 64), Thiago, Bauza, Pablo Pérez (El Jebari, m. 73), Marí (Barea, m. 90) y Carlos Fernández (Petit, m. 64). 1 - 0 Real Sociedad B Fraga; Dadie, Rodríguez, Kita, Balda (Gorosabel, m. 87); Díaz (Calderón, m. 67), Atiazarán, Carbonell, Eceizabarrena (Osazuwa, m. 84); Mariezkurrena (Ramírez, m. 84) y Marchal (Agote, m. 84). Goles: 1-0, m. 85: Iker Varela.

Árbitro: El navarro Alejandro Morilla expulsó con roja directa al foráneo Kita y amonestó a Bauza (m. 39), Iker Córdoba (m. 45), Medrano (m. 94) y a los visitantes Mariezkurrena (m. 36) y Astiazarán (m. 44).

Incidencias: 1.866 espectadores.

La primera modificación significativa tuvo que ver con el dibujo. Por primera vez esta temporada, desde el pitido inicial el Mirandés arrancó con una línea de cuatro atrás, de ellos dos centrales (Juan Gutiérrez e Iker Córdoba). Lo más similar a un 4-4-2 o un 4-3-3 en ocasiones, con doble lateral en la banda izquierda (Medrano por detrás y Pablo Pérez por delante de él, incluso éste en posiciones de ataque a la misma altura de los dos puntas natos). Cardero recuperó la titularidad escorado en la banda derecha.

Al margen de que el choque era vital de por sí, en el que sólo valía ganar, por si no había bastante el Zaragoza había vencido un par de horas antes, lo que dejaba el puesto de farolillo rojo a los mirandesistas.

Son dos equipos que huyen de la posesión, principalmente el que este domingo ejercía de local. De tal manera que la pelota le correspondía más a la Real B en los instantes iniciales del encuentro, aunque carecía de profundidad. Sin embargo, los de Galván empezaron fríos y desangelados, como lo estaba el ambiente. Sin transmitir absolutamente nada, el partido transcurría de manera anodina entre un equipo que demostraba el motivo por el que ocupa el puesto de colista y el visitante, que no había sacado punto alguno en sus anteriores siete desplazamientos.

Un centro raso que se paseó por el área pequeña del cuadro txuri urdin sin encontrar rematador fue lo único destacable en la primera media hora. Eso ya lo dice todo. Muy impreciso el Mirandés y con escasa confianza en sus acciones. El lanzamiento de más peligro lo tiró desde fuera del área el foráneo Astiazarán, obligando a Nikic a lucirse; el realista Díaz lo probó después con el mismo resultado y, acto seguido, una contra que culminó con un chut flojo de Cardero fue lo más reseñable en unos 45 minutos para olvidar. De los muchos que están protagonizando los jugadores del Mirandés este curso.

Los dos conjuntos se fueron a los vestuarios entre pitos a su equipo por parte de los valientes hinchas rojillos (esta vez no se llegó a los 1.900) que fueron a Vitoria desafiando a una invernal tarde de domingo. Galván pidió a los suyos que se emplearan como en la segunda mitad ante el Málaga, pero no daba la sensación de que afrontaron así el encuentro. No eran las mejores sensaciones desde luego para pensar en una segunda parte para el recuerdo.

Pitos a los rojillos

Mariezkurrena la tuvo en el 53 pero su disparo se fue desviado por poco. El respetable respondió con pitos a los suyos porque el espectáculo que estaba ofreciendo el Mirandés distaba mucho de ser el de un bloque que persigue la permanencia. Con cuatro, cinco atrás... da igual. Sin ideas, pasándose el balón entre los centrales y con el portero. Sin ningún plan de ataque.

Al contrario, Nikic, en el 61, salvó el tanto de los donostiarras tras internarse Marchal hasta la cocina. Había que cambiar algo, buscar algún revulsivo... Galván introdujo a Varela (después de mucho tiempo sin jugar) y Petit; la salida de éste se tradujo en una acción que podía desequilibrar la contienda. El defensa Kita trabó al uruguayo en la frontal del área y se tuvo que ir expulsado. La Real B se quedó con diez a falta de veinte minutos del final, que es cuando El Jebari se sumó para buscar profundidad por la izquierda. Entró por Pablo Pérez.

Sólo valía el triunfo ante un rival directo, que se había quedado con un hombre menos, así que había que ir con todo hacia arriba. Con cabeza, pero sin pausa. El filial se echó atrás para aguantar, pero este Mirandés no está para hacer dispendios.

Salvo varios tiros sin demasiada fe de Tamarit desde lejos, poco más se podía contabilizar en la vertiente ofensiva de los de rojo y negro. El Sanse le dio el balón, pero faltaba calidad, atrevimiento, ideas... La situación en la tabla tampoco ayuda por mucho que en el vestuario se diga que hay madurez.

Pero la fortuna, que le había sido esquiva en otras ocasiones, esta vez le sonrío porque Iker Varela tiró desde lejos. El balón no parecía llevar trayectoria de gol, sin embargo pegó en el cuerpo de un defensa y se coló en la portería de la Real B.

Los hombres de refresco, en dos acciones puntuales, habían resultado decisivos.