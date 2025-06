El sueño que se mide a una obsesión

Llega el momento de la verdad y Alessio Lici está convencido de que llegados a este punto en el que el ascenso se lo van ... a jugar «dos grandes equipos», el Mirandés tiene las mismas posibilidades que el Oviedo. No ha dicho que los suyos sean los favoritos, no. De hecho incidió en su comparecencia ante la prensa que el favorito es «el Oviedo, por todo», pero también repitió lo que a lo largo de la temporada ha comentado en reiteradas ocasiones. «Lo bonito del fútbol es que pueden pasar cosas diferentes y llevamos un año, casi un año, haciendo cosas diferentes, así que ojalá lo consigamos también ahora».

Un deseo que comparte con toda la plantilla que, teniendo en cuenta el punto en el que nos encontramos, afronta esta final que arranca hoy en Anduva soñando con el ascenso y en una situación en la que la presión cae del lado del conjunto carbayón.

«Nosotros tenemos ganas más que presión. Estamos en la final y queremos ganar pero, como dijo un gran entrenador hace años, lo nuestro es un sueño y lo de ellos una obsesión. Ellos tienen la obligación y la obsesión de ascender y lo nuestro es un sentimiento diferente, más cómodo. Así que vamos a ver si somos capaces de perseguir y lograr ese sueño».

Para lograrlo el Mirandés va a tener que superar a los de Paunovic, equipo al que Lisci felicitó por haberse clasificado para la final y del que dijo que «si siempre he pensado que el once mejor lo tenía el Almería, creo que los veintitrés mejores los tiene el Oviedo». Dicho esto está claro que para Lisci el rival de esta tarde va a ser dificilísimo, pero el reto está ahí y también el orgullo por jugarse el alcanzar la gloria futbolística frente a uno de los mejores equipos de la categoría. Preguntado era este el conjunto que prefería apuntó que «estamos en una final de 'play off' y cuando llegas vas a jugar contra un equipo muy bueno, así que da igual uno que otro. Me encanta enfrentarme a los mejores, así que estoy contentísimo de enfrentarme al Oviedo».

La final es a doble partido y podría pensarse que con este modelo cabría hablar de especulación o de conformarse, a priori con un resultado, pero es algo que no entra en el ideario del técnico romano. «No firmo ningún resultado porque, lo vengo diciendo desde hace tiempo, para estar aquí necesitamos tener mentalidad de equipo que quiere ascender, no una mentalidad de equipo pequeño y por eso no puedo firmar nada».

Eso sí, dicho esto, el técnico mirandesista comentó también que «cualquier resultado en la ida es bueno. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar tranquilos y saber que es importante intentar acabar el primer partido con ventaja, pero si no se puede, hay 90 minutos de vuelta, que no son pocos».

Poco entrenamiento

No lo puso como 'posible' excusa, pero se quejó del poco tiempo de recuperación con el que han contado los suyos. «Tener que jugar una final, el partido más importante, sin entrenar me entristece. Quiero jugar siempre contra los mejores y en las mejores condiciones posible y eso, en este momento no se da».

Así las cosas la mayor preocupación para Lisci es en qué punto de recuperación llegarán los suyos. «Jugar con sólo dos días de descanso es terrible, en eso es en lo que vamos a incidir. En cuanto a las situaciones tácticas, que no las hemos podido entrenar, iremos viendo».

Sea como fuere sabe que el equipo está preparado para iniciar el camino para alcanzar la gloria tras esta final.