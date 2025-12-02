El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Borja Jiménez, en Mendizorroza antre el Mirandés. Avelino Gómez

El Sporting viaja con 31 futbolistas y tras jugar ante el Mirandés vuelve a la Liga el sábado

Jiménez dará la oportunidad este miércoles a los menos habituales y a canteranos

Ángel Garraza

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:25

El equipo gijonés viaja en la mañana del miércoles con 31 efectivos porque el sábado se mide con la Real B en Anoeta y se quedarán estos días en Vitoria y San Sebastián para entrenar en las instalaciones del Eibar. No obstante, para hoy cuenta con las bajas de Álex Lozano, Gaspar, Dubasin, Pablo García y Loum. «Vienen todos para seguir con la recuperación. Tendremos que utilizar jugadores del segundo equipo que nos van a aportar. Confiamos mucho en el producto de Mareo. Va a ser una gran oportunidad para ellos para mostrar su talento, aunque haya mucha diferencia entre Segunda y Tercera RFEF», aseguró su entrenador, Borja Jiménez.

El preparador exmirandesista añadió que «queremos volver a jugar, aunque tenemos claro que nuestra prioridad es la Liga. Queremos que participe algún jugador del filial, incluso juvenil, porque tenemos jugadores con molestias y que llevan muchos minutos. El próximo partido de Liga, además, coincide con un rival que no tiene Copa».

Será ante el Sanse el sábado, en menos de tres días, mientras el Mirandés volverá a competir el lunes (por una vez, ha resultado beneficiado).

El Sporting pretende llegar a Navidad «con un buen balance de puntos, que nos permita aspirar a todo y terminar con tranquilidad el año. Queremos que la gente vea a ese Sporting que se estabiliza y que puede luchar por esos puestos de quinto y sextos, que son los que creo quedarán más abiertos».

