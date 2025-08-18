Solo una victoria de los recién ascendidos

La primera jornada es la del estreno de todo el mundo, es una verdad de perogrullo, pero también cabe indicar que hay algunos equipos que ... la afrontan siendo para ellos más novedosa que para el resto. Lo hacen de esta manera los que o bien debutan o bien regresan al fútbol profesional.

Tras su ascenso a Segunda las miradas en este capítulo estaban puestas en Andorra, Ceuta, Cultural Leonesa y Real Sociedad B, y al final de la primera jornada el único de los equipos de este bloque que consiguió iniciar su andadura en la División de Plata con un triunfo fue la Real Sociedad B, que gracias al gol conseguido por Ochieng en el minuto 35 se impuso al Zaragoza. El único filial que milita esta temporada en Segunda arrancó la competición con buen pie.

El Andorra consiguió un punto y por lo tanto puede calificarse también su estreno como positivo. Más aún si se tiene en cuenta que en este inicio su primer partido lo jugó como visitante y, además en el feudo de un equipo que tiene como objetivo regresar a Primera, el Las Palmas. Al final de los noventa minutos el enfrentamiento concluyó con reparto de puntos después de que el electrónico marcara un 1-1. El gol de los del Principado llegó con fortuna para ellos ya que lo marcó en propia puerta el ex rojillo Sergio Barcia.

La balanza de resultados de los recién ascendidos tuvo más peso en cuanto a las derrotas, las dos abultadas y que se produjeron el primer día de competición, el viernes. La Cultu se estrenó casi casi como el Mirandés, con una expulsión en el primer minuto, y eso lastró a los leoneses que sucumbieron por un inapelable 5-1 ante el Burgos. Por lo que respecta al Ceuta, el equipo era sabedor de las dificultades de inicial la Liga frente al descendido de Primera,Valladolid, y al final de los 90 minutos todo fue favorable para los pucelanos que ganaron por un cómodo 3-0.

El último de los siete equipos nuevos, en este caso tras haber caído de Primera es el Leganés que se midió en El Alcoraz al próximo rival rojillo, el Huesca. El partido, en el que se adelantaron los madrileños terminó acabó en 1-1.