Ya solo vale ganar y esperar

El Mirandés seguirá buscando el ascenso directo a Primera en la última jornada de la temporada. Aunque lo cierto es que tras el empate de ... ayer en Anduva frente al Almería, los rojillos ya no dependen de sí mismos. De esta forma, el hecho de mantenerse en la pelea, con opciones hasta el último segundo, debe servir como gasolina para un plantel que, eso sí, necesita una combinación de resultados para certificar por la vía rápida el primer ascenso de su historia a la máxima categoría.

El primer paso y condición imprescindible es la que ya entraba en todas las ecuaciones incluso antes del empate de ayer. Todo pasa por que los de Lisci se impongan en Cartagonova (domingo, 18.30 horas, jornada unificada) a un Cartagena que hace semanas certificó su descenso a Primera RFEF y que es incluso colista matemático de la categoría tras una pésima temporada e inmerso en una grave crisis institucional. Además, llegarán a la cita tras caer en Gijón contra el Sporting (3-2). Pero también cuentan por victorias sus dos últimos partidos en casa –una de ellas, frente al Racing de Santander– y buscarán despedirse de la categoría con un buen resultado.

A partir de ahí entran en juego el resto de cuentas para un Mirandés con 72 puntos en su casillero. Estas, toda vez el Levante ya está ascendido de forma matemática tras remontar en El Plantío con un gol en el minuto 98, involucran al Elche y el Oviedo. Ambos lograron imponerse de forma sufrida en el tramo final de sus respectivos encuentros. Ahora, los ilicitanos suman dos puntos más que el bloque rojillo, 75, mientras que los asturianos amasan los mismos, 72, aunque se mantienen por delante gracias al average particular, un concepto clave en la última jornada. Cada uno ganó su partido en casa, pero la goleada en el Tartiere fue mayor (4-1) que la de Anduva (1-0).

Una mala triple igualada

Por lo tanto, el Mirandés necesita terminar la temporada con más puntos que los carbayones. Es decir, solo les vale ganar y que estos, como mucho, empaten en casa contra un Cádiz que ya no se juega nada. Los andaluces, eso sí, vienen de golear al Huesca (4-0). Pero también es imprescindible que, una vez se dé eso, el Elche tampoco se imponga en su partido en campo del Deportivo de La Coruña. En este caso, el average particular favorecería al Mirandés –3-0 en Anduva y 1-0 en el Martínez Valero–.

Ampliar El Elche celebraba una victoria que le aupaba al segundo puesto de la tabla, en ascenso directo. EFE

Podría incluso llegar a darse un triple empate a 75 puntos en caso de victorias rojillas y del Oviedo pero un empate del Elche. Ahí la mala fortuna golpearía a los de Lisci. Porque se mediría el average entre los tres –se tienen en cuenta solo los puntos sumados en los enfrentamientos directos y no los goles– y el mejor parado sería el bloque ilicitano. Suma siete en sus cuatro choques directos, uno más que el Mirandés y tres por encima del Oviedo.

Lo que sí que tiene garantizado de forma matemática el plantel jabato es terminar, al menos, en cuarta posición. El empate del Racing en campo del Eldense –con gol en el 104– hace que los de Santander solo sumen 68 puntos y se queden a cuatro del Mirandés. Además, los cántabros se juegan el play off, pues se miden al Granada y, de perder, los nazaríes quedarían por delante. Esto daría ventaja a conjunto de Anduva de cara a unas potenciales semifinales del play off, cuyo partido de vuelta disputarían en casa. Al no haber penaltis, también pasarían de ronda si persiste el empate al final de la prórroga.