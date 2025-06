Ángel Garraza Lunes, 23 de junio 2025, 12:57 | Actualizado 13:50h. Comenta Compartir

El Mirandés ha hecho oficial en la mañana de este lunes la salida de Alessio Lisci del club rojillo. El presidente, Alfredo de Miguel, ha acompañado al entrenador italiano, que concluye su relación contractual esta semana tras dirigir al conjunto rojillo durante las dos últimas temporadas. Aunque aún no se ha confirmado por el que será su nuevo club, su destino es Osasuna.

«Dar las gracias al 'presi' por estos dos años, por el apoyo que me ha dado en todo momento, en los buenos y en los malos; así como por haberme hecho crecer, por haberme ayudado a tomar la mejor decisión el verano pasado, tanto él como Alfredo Merino. «A todo el club, a todas las personas, consejeros, trabajadores, a los periodistas que cubren el Mirandés, que siempre nos han apoyado. Hoy es un día triste para mí también», ha manifestado Lisci.

«He estado muy a gusto con el club y con la ciudad. Aquí me he sentido en familia y esto para mí es lo más importante. Ha sido fantástico, duro los últimos dos, tres días por cómo ha acabado el año y por las despedidas y la rueda de prensa de hoy, que es muy dura, pero lo que hemos vivido este año va a quedar para siempre. Ha sido vida y lo hemos sentido mucho».

¿Con qué se queda de estas dos temporadas? «Con que me han acogido como uno más, me siento un mirandés más, esto es lo más grande y lo que me llevo. Hemos vivido un poco de todo en fútbol, pero lo que me queda son las vivencias y las sensaciones, es lo que nos va a quedar».

Clave del éxito «El Mirandés es grande antes de Alessio y después de Alessio. Es un club que trabaja muy bien, con las ideas muy claras»

Tiene claro que «Miranda y Anduva son mágicos. No será el estadio más grande de Segunda División, pero son capaces de hacer parecer que están jugando ante 80.000 personas y esa es una experiencia que me llevo conmigo».

Y es que el italiano ha confesado que «me siento en el mejor momento desde que empecé a entrenar y eso es gracias a este club y a los jugadores que he podido entrenar. Es imposible que me vaya a olvidar de estos dos años. He estado muy, muy a gusto».

También ha querido lanzar un mensaje para la afición ante la persona que ocupe el cargo que deja él. «Ojalá repita 'play off' y que se consiga esta vez, la próxima temporada, el ascenso, pero lo normal no será eso porque se empieza desde cero. Lo fundamental es que todo el mundo pueda resetear la mente y apoye al equipo para una salvación. Si no se cambia el 'chip' se cometería el error de no valorar una salvación, que es lo prioritario».

«El 'presi' ha dado un paso importante para que yo pudiera salir, ha sido clave y le doy las gracias»

No ha querido pasar por alto que «el 'presi' ha dado un paso importante para que yo pudiera salir. Ha sido clave, darle las gracias y la verdad es que no tengo palabras para definir mis sentimientos hacia él y hacia todas las personas que trabajan aquí».

Se marcha evolucionando como entrenador, su destino es la élite. ¿Qué mensaje puede dar para el técnico que venga después de que casi todos los que han pasado por el banquillo de Anduva hayan triunfado y evolucionado en sus respectivas carreras? «El Mirandés es grande antes de Alessio y después de Alessio, porque hay un club que trabaja muy bien, que tiene las ideas muy claras y el presidente las marca muy a rajatabla».

«El mensaje que doy a todos, jugadores y entrenadores jóvenes, es que vengan porque este es el mejor sitio para crecer»

Subraya, al hilo de esta cuestión, que «los entrenadores de éxito lo tienen porque detrás hay un club fuerte. Aquí encaja todo perfectamente. Vendrá otro que seguramente tendrá éxito porque aquí es muy fácil tenerlo, tanto futbolistas como técnicos. El mensaje que doy a todos es que vengan, es una evidencia que el joven que termina en un filial o que acaba de meter la cabeza en el fútbol profesional debe pasar por aquí, es lo mejor que puede hacer».

Asegura que «muchos se equivocan, quieren ir a equipos más grandes y después no juegan. Lo mejor es venir aquí antes porque es un escaparate perfecto para jugadores y entrenadores. Hemos tenido problemas para firmar los este último año, pero espero que tras esta temporada todos entiendan que el Mirandés debe ser la primera opción para un joven».

Alfredo de Miguel, por su parte, ha enfatizado que «desde el punto de vista nuestro es un día muy triste porque se marcha una persona muy importante en el Club Deportivo Mirandés. Ya el año pasado fue una temporada de éxito al lograr la salvación y en ésta nos ha dado lo que todos habéis visto. No hay palabras para describirlo, creo que ha demostrado con su trabajo y talento lo que hay que hacer con un equipo. Ha conseguido una cohesión importante en el vestuario, una de las partes importantes de este éxito».

