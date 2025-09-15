Serio correctivo para el Mirandés en un aciago inicio de temporada como equipo local

El objetivo de todos los equipos cuando afrontan un partido es el de conseguir la victoria, así que no lograrla es un revés, que se ... acaba convirtiendo incluso en un correctivo si la derrita es tan abultada y sonrojante como la que el pasado sábado sufrió el conjunto rojillo frente al Dépor, un equipo que sí, parece haberse reforzado para lograr el ascenso, pero al que, todo hay que decirlo, los de Justo tendrían que haberle opuesto una mayor resistencia.

Estamos en el inicio competitivo y una temporada más el Mirandés está todavía sin hacer y haber perdido no tiene por qué ser un motivo de preocupación especial, pero lo mismo se dijo la pasada semana y los rojillos lograron en Albacete un incontestable triunfo que ilusionó. Lo hizo y mucho y en el mismo grado superlativo lo que llegó el pasado sábado en Mendizorroza fue la decepción, el desencanto.

Perder es una cosa y caer como cayeron los rojillos por 1-5 otra bien distinta. De hecho un marcador así no lo sufría el equipo y padecía la afición desde la campaña en la que el Mirandés se estrenó en Segunda en la temporada 2012/13 en la que sucumbió por el mismo marcador en casa frente al Villarreal; eso sí, esa derrota se produjo bien avanzada la competición, fue en la jornada 32. Esa había sido hasta la fecha la única ocasión en la que al Mirandés le habían endosado una 'manita', ya fuera en casa o en campos rivales.

También fue en aquel entonces cuando el equipo realizó su peor estreno en casa y en general. Para ver ganar como local al Mirandés que entrenaba Pouso hubo que esperar hasta el decimosegundo partido, venció al Barcelona B por 3-0, aunque eso sí, ya en la cuarta jornada había puntuado en casa al empatar sin goles frente al Numancia. Hasta conseguir la primera victoria en Anduva se sufrieron tres derrotas y dos empates.

El segundo triunfo como local más tardío llegó en la campaña 2020/21. Hubo que esperar hasta el día en el que los de Anduva se impusieron por 1-0 al Zaragoza en la novena cita del curso, pero hay que decir que ya en el estreno se empató a cero con el Alcorcón y también se puntuó en los duelos contra Oviedo y Mallorca.

Los primeros puntos como anfitrión los consiguió el Mirandés en la cuarta jornada en la temporada 2019/20 con un triunfo por 2-1 ante los carbayones. En el resto de campañas con el conjunto de Anduva en Segunda División, siempre se ha estrenado puntuando en el primer partido como local.

Un 2-1 al Barcelona B sirvió para inaugurar el curso 2013/14 como anfitriones. En la siguiente temporada la afición presenció un 0-0 contra el Lugo y también con empates 1-1 ante el Zaragoza y el Getafe se resolvieron los partidos de la primera jornada liguera de las temporadas 2015/16 y la siguiente.

En la segunda etapa rojilla en la División de Plata, tras haber tenido que esperar hasta el cuarto partido en la temporada del regreso, los de Anduva puntuaron en su primer partido en casa con empates ante Alcorcón (0-0), y Sporting (1-1), y triunfos ante el Amorebieta por 2-0, el Alcorcón con goleada (4-0) y en la pasada y exitosa campaña por 1-0 al Córdoba.

Al poner sobre la mesa estos datos, que no tienen por qué marcar lo que será el futuro del Mirandés a lo largo de esta temporada bajo la batuta de Fran Justo, queda evidenciado que el actual es un aciago inicio y el peor del equipo en Segunda como local. La falta de puntos en casa la está compensado el equipo con dos importantes victorias fuera para sumar ya seis puntos; los mismos o más de los que atesoraba a estas alturas otros años.

La dolorosa derrota habrá que olvidarla, aunque eso sí, tal y como apuntó al concluir el partido Bauza, después de analizarla y tenerla en cuenta para que les sirva de aprendizaje.