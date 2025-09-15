El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La afición sufrió, y mucho en el martido del sábado. Avelino Gómez

Serio correctivo para el Mirandés en un aciago inicio de temporada como equipo local

Desde la temporada de su estreno en Segunda, la 2012/13, no sufría una derrota tan abultada en casa

María Ángeles Crespo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:06

El objetivo de todos los equipos cuando afrontan un partido es el de conseguir la victoria, así que no lograrla es un revés, que se ... acaba convirtiendo incluso en un correctivo si la derrita es tan abultada y sonrojante como la que el pasado sábado sufrió el conjunto rojillo frente al Dépor, un equipo que sí, parece haberse reforzado para lograr el ascenso, pero al que, todo hay que decirlo, los de Justo tendrían que haberle opuesto una mayor resistencia.

