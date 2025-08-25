El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La afición rojillo arropó al equipo en Mendizorroza. Avelino Gómez

Sensación extraña a la que la afición rojilla tendrá que acostumbrarse en esta Liga al ver al Mirandés

Aun siendo tantos como en muchos partidos en Anduva «no se consigue un ambiente de caldera»

María Ángeles Crespo

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:02

El sábado fue un día de estrenos, el Mirandés debutaba como local, y por lo tanto fue la jornada en la que la afición rojilla ... se reencontró con los suyos. Eso sí, la cita no fue en Anduva sino en Mendizorroza y la marea rojilla, que lo fue, ya que en las gradas vitorianas hubo más de 3.000 mirandesistas, acudía sin saber muy bien cuáles iban a ser las sensaciones que sentirían al estar en una casa alquilada para ver las evoluciones de un Mirandés totalmente renovado; también tocaba saber qué transmitía este nuevo equipo.

Sensación extraña a la que la afición rojilla tendrá que acostumbrarse en esta Liga al ver al Mirandés