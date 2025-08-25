Sensación extraña a la que la afición rojilla tendrá que acostumbrarse en esta Liga al ver al Mirandés

El sábado fue un día de estrenos, el Mirandés debutaba como local, y por lo tanto fue la jornada en la que la afición rojilla ... se reencontró con los suyos. Eso sí, la cita no fue en Anduva sino en Mendizorroza y la marea rojilla, que lo fue, ya que en las gradas vitorianas hubo más de 3.000 mirandesistas, acudía sin saber muy bien cuáles iban a ser las sensaciones que sentirían al estar en una casa alquilada para ver las evoluciones de un Mirandés totalmente renovado; también tocaba saber qué transmitía este nuevo equipo.

La primera de las novedades para todos fue el hecho de no ir andando al campo, sino tener que elegir la manera de desplazarse hasta Vitoria. Unos fueron en coche particular, otros eligieron el tren y algunos el autobús. La verdad es que los que pusieron las peñas se acabaron quedando en la opción menos aprovechada. Para algunos como Ramón porque «me parece carísimo el precio que se ha puesto».

Al margen de la manera en la que acabaron llegando al estadio, la primera sensación para la práctica totalidad fue la de «encontrarte desubicado porque no conoces las instalaciones, y no sabes como moverte una vez que ya has accedido. Está claro que a medida que vayamos yendo a más partidos todo se convertirá en rutina. Podría decirse que nos tuvimos que reubicar mentalmente», explicaba José Antonio que argumentó también que «nos trataron muy bien». Sobre esta cuestión todos los aficionados rojillos consultados opinaban lo mismo.

De la extrañeza de la situación decía Noelia que «es raro colocarte en el sitio que te han asignado y ver que a tu lado no están los de siempre es un poco extraño, y eso que yo venía con mis sobrinos que, quieras que no te permite seguir comentando cosas con los de siempre».

El apunte que hizo Toñi fue prácticamente idéntico palabra por palabra. «Al no tener al lado a las misma personas con las que llevas compartiendo grada mucho tiempo, aunque conozcas a quienes están a tu lado, no se entabla conversación de la misma manera. No hay complicidad».

También coincidieron las dos al apuntar que ver las gradas que están enfrente de donde se coloca la afición rojilla vacías «da sensación de que el campo está desangelado. Hay tanto espacio vacío que se oye incluso a los jugadores y los gritos de ánimo se diluyen».

En relación con esto, Alejandro, que es habitual en la grada de animación dice que «los gritos de la grada –estaba ronco–, se oyen, sí, pero como lo han hecho en otros campos cuando hemos ido como visitantes. Estuvimos bastantes porque tres mil son muchos, pero está claro que no se consigue el ambiente de caldera que tenemos en Anduva y que creo que es tan positivo para el equipo. Todo es muy distinto, tendremos que apretar más y acostumbrarnos».

También habrá que hacerlo a la ubicación asignada que a algunos como Iñaki convence poco. Vio el partido en la fila 21 «para mí, que ya tengo una edad, hay que subir muchas escaleras. Voy a ir al club para ver si me cambian de sitio. Si no lo hacen no vuelvo, me resulta incómodo».

Tiempo al tiempo

Al ser el primer partido en el que compartieron escenario equipo y afición, que tiene claro que habrá que estar con los rojillos, «como siempre a las duras y a las maduras», y que esta temporada «va a ser bastante más complicada que la pasada», también era el momento de conocer las sensaciones que a todos ellos, además de las de socios como Jose, Ramón, julián o José Miguel.

En líneas generales a todos les parecía que «queda aún mucho trabajo», para algunos lo que se percibió fue que «falta todavía compenetración», otros apuntaban que «se ve que los chavales tocan bien el balón, pero les falta garra».

Algunos se mostraron desilusionados porque «en muchos jugadores no se ha visto la actitud que nos gusta aunque puede ser que la sensación haya sido esa porque venimos de donde venimos y estamos mal acostumbrados».

Aunque hablaron todos de las evidentes carencias insistieron en que «hay que dar tiempo a los jugadores y al entrenador porque quedó claro que el equipo está todavía en formación. La afición apoyará, seguro, la prueba la dimos en este primer partido».