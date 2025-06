El seguro más usado en la Liga es del Mirandés

Es uno de los nombres propios de la temporada del Mirandés... y de la Liga. El portero Raúl Fernández es el único jugador que lo ... ha disputado todo: los 45 encuentros que ya son historia. Este sábado, si no surgen contratiempos, completará una temporada entera sin lesiones, sanciones ni adversos estados de forma: el bilbaíno lo ha jugado absolutamente todo a las órdenes de Alessio Lisci, su entrenador, y de Gianluca, el preparador de porteros.

Es el único futbolista inscrito en la Liga que ha contabilizado todo el tiempo que se ha puesto en juego. Nadie iguala su minutaje. Quien más se le acerca es su homólogo Aarón Escandell, el portero que mañana por la noche estará en la meta de enfrente.

El valenciano se ha perdido un encuentro: el correspondiente a la vigésima jornada que su equipo disputó en La Romareda frente al Zaragoza (2-3). Su lugar lo ocupó Quentin Braat.

Si todo transcurre con normalidad, en la medianoche del sábado Raúl lo habrá jugado todo durante esta campaña, un hecho nada sencillo de repetir en una competición de carácter profesional y con la competitividad que reúne la categoría de plata.

Acumula la nada desdeñable cifra de 4.050 minutos entre los 42 duelos del torneo de la regularidad y los tres que se han jugado de la fase de ascenso. Es por lo tanto, el único que a día de hoy supera los 4.000 minutos en el fútbol profesional. Ni en Primera llegan a esa cantidad al ser menos jornadas (38) y exceptuarse la Copa, aunque son comunes las rotaciones en la portería en la competición del KO.

A sus 37 años vive su segunda juventud. Ha encajado 43 dianas en total; menos de una por partido. Se trata de un fenomenal bagaje para tratarse de un equipo con las características y la modestia del Mirandés. Pero también en este capítulo esta temporada ha servido para romper esquemas y tópicos.

No en vano, el vizcaíno y el resto de la familia jabata han sido durante muchas jornadas el equipo menos goleado de Segunda, lo que ha redundado en el éxito alcanzado se ascienda o no.

Tal es así que acabado el campeonato doméstico terminó como el segundo conjunto menos batido con 40 dianas, sólo por detrás del Elche (34), ya equipo de Primera División al haber ocupado la segunda plaza de la clasificación. Sus números en el balance defensivo han sido magníficos y una de las claves de esta sobresaliente campaña que perdurará en el recuerdo para siempre.

Trabajo defensivo colectivo

Todo ello ha sido fruto del trabajo de todo el colectivo mirandesista. Se ha destacado por activa y por pasiva que el primer defensa es Panichelli, el '9' rojillo y máximo goleador de la escuadra de Lisci. Su encomiable tarea en pos del bien del conjunto, presionando transcurridos los 90 minutos, no ha pasado desapercibida.

Y, cómo no, de la labor efectuada por el encargado de permanecer bajo palos. Desde el primer día, cuando se recibió al Córdoba con un número escasísimo de efectivos, quedó patente la importancia que iba a adquirir el cancerbero vasco. Aquel encuentro ante el que apenas había ni para completar un once de garantías, cuajó una sobresaliente actuación. Mantuvo al equipo vivo y los tres puntos se quedaron en casa.

Lo ha repetido en más ocasiones al ser un portero que ha salvado puntos y partidos. A pesar de su veteranía se ha revalorizado de nuevo en Anduva. «Decían que ya no valía, que ya no paraba, los coj....», soltó en la calle Cantabria en plena celebración por entrar en el 'play off', lo que refleja cómo se ha tomado esta campaña que hoy vive el epílogo.

«Poco a poco nos lo hemos ido creyendo, hemos visto el potencial de este equipo. Al principio íbamos con miedo de no conceder ocasiones, de ser sólidos atrás, pero después nos fuimos soltando. El trabajo del cuerpo técnico, el trabajo de todos los días y la ambición de este grupo hace que sigamos creyendo. Cada día estos jugadores me sorprenden más», sostiene. Este sábado se puede poner la guinda.