El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cardero pisando Anduva por primera vez. Avelino Gómez
Álex Cardero. Centrocampista del Mirandés

«En cuanto me salió la opción del Mirandés ni me lo pensé»

El futbolista cedido por el Real Oviedo viene para aportar calidad, compromiso y buen trato de balón

Javier Alonso

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:40

El mediapunta ovetense de veintidós años llega a disposición de Fran Justo para aportar calidad y visión de juego en la zona de tres cuartos ... de campo. Será la segunda experiencia de su carrera en la que le toca salir cedido a otro equipo para sumar minutos y experiencia. Tras su notable paso por el Arenteiro en la 23/24, el futbolista convenció al cuerpo técnico en pretemporada y se le abrieron las puertas del primer equipo del Real Oviedo. Esta campaña ha disputado veintitrés partidos bajo las órdenes de Javi Calleja en primera instancia y Veljko Paunovic en el tramo final en los que consiguió anotar un gol, precisamente al Mirandés, y una asistencia. No sería su único enfrentamiento contra los jabatos ya que contó también con algunos minutos en la ida de la final de los play off en Anduva. Fue testigo de como su equipo de formación ascendía veinticinco años después frente al conjunto que ahora le toca defender.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  2. 2 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  3. 3 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  4. 4

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  5. 5

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  8. 8

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  9. 9 Nuevo polémico comentario de Perico Delgado sobre las protestas propalestinas en la Vuelta
  10. 10

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «En cuanto me salió la opción del Mirandés ni me lo pensé»

«En cuanto me salió la opción del Mirandés ni me lo pensé»