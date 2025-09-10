El mediapunta ovetense de veintidós años llega a disposición de Fran Justo para aportar calidad y visión de juego en la zona de tres cuartos ... de campo. Será la segunda experiencia de su carrera en la que le toca salir cedido a otro equipo para sumar minutos y experiencia. Tras su notable paso por el Arenteiro en la 23/24, el futbolista convenció al cuerpo técnico en pretemporada y se le abrieron las puertas del primer equipo del Real Oviedo. Esta campaña ha disputado veintitrés partidos bajo las órdenes de Javi Calleja en primera instancia y Veljko Paunovic en el tramo final en los que consiguió anotar un gol, precisamente al Mirandés, y una asistencia. No sería su único enfrentamiento contra los jabatos ya que contó también con algunos minutos en la ida de la final de los play off en Anduva. Fue testigo de como su equipo de formación ascendía veinticinco años después frente al conjunto que ahora le toca defender.

– ¿Qué le atrae a un futbolista joven para decidirse por venir al Mirandés?

–Bueno, la verdad que dejando a un lado las comparaciones con el año pasado, ya van años en los que la gente joven viene aquí a sumar y le viene bien al equipo. Yo veo un proyecto consolidado donde la gente crece y viene con la misma idea y la verdad que tengo muchas ganas de esta temporada.

– ¿Qué expectativas tienes para esta temporada?

–Tenía muchísimas ganas de venir, en cuanto me salió la opción del Mirandés ni me lo pensé, es lo que quería. No quiero ponernos todavía ninguna expectativa, acabamos de empezar tenemos que ir conociéndonos todos e ir ganando partidos.

– ¿Cómo están siendo estos primeros días en el equipo?

–Muy positivos la verdad. Estoy muy contento porque somos prácticamente todos de edades similares y venimos con la misma idea que es crecer futbolísticamente. Con Marino coincidí en el Arenteiro, hablé con él antes de venir y me acogió muy bien cuando llegué.

–Para la gente que no te tenga muy ubicado, ¿cómo te definirías como jugador?

–Soy un jugador con mucho trabajo y recorrido que tiene calidad y le gusta tener el balón.

– ¿Qué sensaciones te está dejando tanto la ciudad como su gente?

–Vinieron mis padres a conocer la ciudad y no se querían marchar de lo contentos que estaban. Dio la casualidad de que vine un jueves que aquí hay mucho ambiente y aprovechamos algunos jugadores para dar una vuelta y conocernos más. La verdad que se ve a la gente muy cercana y familiar. Me encontré muy agusto desde el día en el que llegué a Miranda.

– ¿Tienes algún ídolo en el mundo del fútbol con el que te identifiques?

–Yo siempre tuve a Santi (Cazorla) como referente. He sido un gran afortunado de poder compartir vestuario y aprender con él.

– Viviste en primera persona el ascenso del equipo de tu vida hace unas semanas contra el club que hoy te acoge ¿Cuáles son tus sensaciones sobre este hecho?

–En el vestuario alguno todavía me guardaba un poco de rencor y me metieron caña, pero al fin y al cabo es fútbol. El año pasado aquí se disfrutó mucho y por qué no volver a hacerlo esta temporada. El pasado ya ha terminado y ahora tocar ir a por esta temporada.

– Una vez cosechadas dos victorias consecutivas fuera de casa, ¿cómo afrontáis el partido en Mendi contra el Depor?

–La verdad que una semana con tres puntos se hace más llevadera pero tenemos que seguir con la misma ambición de ir a ganar todos los partidos.

– La última, ¿te atreves con una predicción de cómo acabará el equipo la temporada?

–Yo soy más de ir partido a partido, confío en el trabajo colectivo, pero creo realmente que la gente va a disfrutar mucho durante esta temporada.